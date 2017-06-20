Предлагаю НВ открыть ежедневную рубрику посвященную «оленям» на дорогах. Эти представители парнокопытных реально достали! Если каждого догонять и бить им морду, то кулаки сточатся за один день. Поэтому предлагаю всем неравнодушным водителям выкладывать ссылки на видео с нарушениями. Честно скажу таких дятлов абсолютно не жалко, потому-что достали! Накажет ли их полиция не знаю, но зато эти олени задумаются есть ли у них мозги. Если кто-то не понял где нарушение ПДД, просьба помолчать. Cссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9n2mwt68Ows&feature=youtu.be
От: Fara
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Если прислушаться к призыву
Такую видно перспективу,
Что аж захватывает дух!
Давайте помечтаем вслух —
Оленья рубрика, Козлячья
Ещё Собаково-кошачья,
Клубничка (Зайкина страничка)
И будет всё ваще отлично!
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20 июня, 2017 в 21:17
Сергей. О видео Вашем, так нужно было бить. А так получается, что он свободно проскочил и помех Вам не создал. Притапить нужно было. В чём проблема?
Да уш!!!
20 июня, 2017 в 21:53