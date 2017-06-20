Достали олени на дорогах!

Предлагаю НВ открыть ежедневную рубрику посвященную «оленям» на дорогах. Эти представители парнокопытных реально достали! Если каждого догонять и бить им морду, то кулаки сточатся за один день. Поэтому предлагаю всем неравнодушным водителям выкладывать ссылки на видео с нарушениями. Честно скажу таких дятлов абсолютно не жалко, потому-что достали! Накажет ли их полиция не знаю, но зато эти олени задумаются есть ли у них мозги. Если кто-то не понял где нарушение ПДД, просьба помолчать. Cссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=9n2mwt68Ows&feature=youtu.be

От: Fara