Как рассказал в признательных показаниях подсудимый Рахимов, инспектор уговаривал командира остановиться, но тот выехал за пределы Караганды
Оглашен приговор командиру взвода дорожно-патрульной полиции МПС Карагандинской области Серикбаю Рахимову, который в состоянии алкогольного опьянения скрылся от экипажа ДПП и слетел с трассы в кювет. В результате аварии тогда погиб его коллега, передает Today.kz.
Согласно материалам дела, 21 января Рахимов после конфликта с руководством самовольно оставил рабочее место и поехал домой, где переоделся. Служебную форму он оставил дома, после чего поехал в кафе и употребил спиртное. Будучи пьяным Рахимов сел за руль авто, по дороге экипаж дорожно-патрульной полиции подал ему знак об остановке. Однако Рахимов не подчинился и продолжил движение, началось преследование. Экипаж догнал нетрезвого водителя через несколько километров. На требования выйти из салона командир не подчинялся. О ситуации экипаж доложил руководству, которое позвонило рядовому сотруднику Мурсалу Сыздыкову, поручило выехать на место и разобраться.
«Мурсал всегда был очень ответственным, поэтому ему и было поручено приехать туда», — вспоминает вдова Карагоз Сыздыкова.
Прибыв на место, Мурсал Сыздыков убедил командира выйти из салона и исполнять требования экипажа. Выйдя на улицу, нетрезвый Рахимов попросил разрешения вернуться в машину якобы за сигаретами. Коллеги поверили ему. Сев в авто, Рахимов завел двигатель и собрался уезжать. В этом время инспектор Сыздыков успел сесть в машину.
Как рассказал в признательных показаниях подсудимый Рахимов, инспектор уговаривал ему остановиться, но он выехал за пределы Караганды в сторону аэропорта. Не справившись с управлением, авто слетело с моста. Сыздыков погиб на месте.
Судья Саян Аккожин признал подсудимого виновным по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкие последствия» и по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса РК «Неповиновение представителю власти».
«Суд постановил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами сроком на пять лет. С применением статьи 63 Уголовного кодекса назначенное наказание считать условным», — огласил приговор судья Саян Аккожин.
Погибший 33-летний Мурсал Сыздыков за образцовую службу был отмечен грамотой от министра внутренних дел и имел ряд поощрений от акимата Карагандинской области. У него остались пятилетняя дочь и восьмимесячный сын.
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И опять условно. Да кто бы сомневался
ваван
21 июня, 2017 в 00:14
Одному условно, другому грамоту посмертно. — Зашибись!!!
Водитель
21 июня, 2017 в 02:42
Я порожаюсь гуманости судов и прокуроров к полицейским
Гак гибель человека при отягчающих обстоятельствах может наказываться условным сроком
Эта гуманость обьясняется одним у полицейских просто есть компроматы на судей прокуроров и их родствеников
И этими компроматами полицейские дережируют как хотят потому что слив в интернет компрамата против судьи и прокурора будет иметь серьезные последствия для судей и прокуроров
vas
21 июня, 2017 в 07:18
Убил человека в пьяном виде 5 лет условно… браво
Канат
21 июня, 2017 в 08:35
«Не справившись с управлением, авто слетело с моста.»
Я так понял эти слова: авто управляло чем-то и не справившись вылетело с моста?
Хрупкий орех
21 июня, 2017 в 09:23
Пз№№№ Условно????????? Слов нет одни маты
Анвар
21 июня, 2017 в 10:05
Люди Вам не стыдно от того что у нас такое правосудие
Полицейского на 5-ть лет посадили за то что дал пощечину пьяному лихачу
А другого полицейского освободили от уголовной отведственость за убийство при отягчающих обстоятельствах
vas
21 июня, 2017 в 10:34
По логике правосудия Казахстанского полицейские не имеют право применять силу к нарушителям закона если действия нарушителя закона угрожают жизни и здоровью ГР РК
vas
21 июня, 2017 в 10:36
Почему СУД не применил условное наказания к ролицейскому за пощечину пьяному водителю и приговорил к 5-ти годам тюрьмы
А за убийство суд нашел смягчающие обстоятельства и приговорил к условному сроку
Прокуроры у Вас совесть есть
На такое решения суда прокурор обязан заявить протест и добиться пересмотра
Видно родственики погибшего оценили его жизнь в клочек бумашки виде грамоты и компенсации на похороны
Вам не стыдно жизни своих близких оценивать денежным эквивалентам
Я за царапину на двери жигуленка не прощаю не полицейских не прокурора не виновника ДТП а они жизнь молодого преспективного сотрудника полицит оценили условным сроком
vas
21 июня, 2017 в 10:44