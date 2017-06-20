За вождение в пьяном виде и смерть коллеги осужден полицейский в Караганде

Как рассказал в признательных показаниях подсудимый Рахимов, инспектор уговаривал командира остановиться, но тот выехал за пределы Караганды

Оглашен приговор командиру взвода дорожно-патрульной полиции МПС Карагандинской области Серикбаю Рахимову, который в состоянии алкогольного опьянения скрылся от экипажа ДПП и слетел с трассы в кювет. В результате аварии тогда погиб его коллега, передает Today.kz.

Согласно материалам дела, 21 января Рахимов после конфликта с руководством самовольно оставил рабочее место и поехал домой, где переоделся. Служебную форму он оставил дома, после чего поехал в кафе и употребил спиртное. Будучи пьяным Рахимов сел за руль авто, по дороге экипаж дорожно-патрульной полиции подал ему знак об остановке. Однако Рахимов не подчинился и продолжил движение, началось преследование. Экипаж догнал нетрезвого водителя через несколько километров. На требования выйти из салона командир не подчинялся. О ситуации экипаж доложил руководству, которое позвонило рядовому сотруднику Мурсалу Сыздыкову, поручило выехать на место и разобраться.

«Мурсал всегда был очень ответственным, поэтому ему и было поручено приехать туда», — вспоминает вдова Карагоз Сыздыкова.

Прибыв на место, Мурсал Сыздыков убедил командира выйти из салона и исполнять требования экипажа. Выйдя на улицу, нетрезвый Рахимов попросил разрешения вернуться в машину якобы за сигаретами. Коллеги поверили ему. Сев в авто, Рахимов завел двигатель и собрался уезжать. В этом время инспектор Сыздыков успел сесть в машину.

Как рассказал в признательных показаниях подсудимый Рахимов, инспектор уговаривал ему остановиться, но он выехал за пределы Караганды в сторону аэропорта. Не справившись с управлением, авто слетело с моста. Сыздыков погиб на месте.

Судья Саян Аккожин признал подсудимого виновным по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкие последствия» и по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса РК «Неповиновение представителю власти».

«Суд постановил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами сроком на пять лет. С применением статьи 63 Уголовного кодекса назначенное наказание считать условным», — огласил приговор судья Саян Аккожин.

Погибший 33-летний Мурсал Сыздыков за образцовую службу был отмечен грамотой от министра внутренних дел и имел ряд поощрений от акимата Карагандинской области. У него остались пятилетняя дочь и восьмимесячный сын.