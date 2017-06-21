Шахтинск ждет асфальт

Для карагандинцев не секрет, что в областном центре сейчас полным ходом идет асфальтизация. Не только ямы латаются, но заново кладется полотно на многих дорогах, как в центре, так и, например, в районе рынка «Шыгыс» — и мост даже заново прошли, как новенький. И переулки многие асфальтируют — пусть это и создает неудобства водителям, но зато потом как приятно ездить. Шахтинск же словно кто-то отрезал от хороших дорог. После появления в городе последнего акима (не знаю даже его фамилию, да и вряд ли кто знает, потому что человек ничего толкового для города не сделал) дороги вообще перестали ремонтировать. Кое-как весной (и как попало) подлатали центральную улицу (она уже снова в ямах и вообще зрелище не очень), и в ноябре, перед самым снегом (!), что из ряда вон в дорожном строительстве, наспех подлатали сухим асфальтом улицу Станционную, где сейчас таксисты убивают свои дряхлые машины. У кого только не пытался узнать — никто ничего не знает. Будут ли асфальтировать, выделены ли деньги (или их своровали) и самое главное, не осенью ли начнут латать, как это у нас обычно делается, чтобы асфальт быстрее потрескался? Может быть в вашей газете имеется хоть какая-то информация, а то ведь жаль машины — гробятся ни за грош, на дорогах выбоины огромные и опасные ямы. А властей в городе словно нет. Только дорожная полиция носится по городу, жгут зазря государственный бензин и гоняются за людьми, которые фары забыли включить. Сколько же это издевательство будет продолжаться? Люди, ответьте, кто знает, пожалуйста!

От: Сергей