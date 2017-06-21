Депутаты предложили отразить в Конституции неоценимую роль и исключительную значимость президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Депутат Бакытгуль Хаменова, в 2013 году предлагавшая переименовать столицу в город Елбасы, напомнила, что ранее было предложено отметить в Конституции вклад Нурсултана Назарбаева в строительство Казахстана.
Ранее депутаты также предлагали отразить имя президента в наименовании столицы и других важных объектов страны.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Ержанова, 18, 4 этаж.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 35109 материалов. Посетители оставили 204679 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
Берут меня смутные сомнения,а не культ-ли это?
!!!
21 июня, 2017 в 13:19
Вас всё ещё берут сомнения?!!
ваван
21 июня, 2017 в 15:57
Ну если вас еще гложут сомнения, то я давно в этом уже уверен ))
Дмитрий
21 июня, 2017 в 16:16
Это Вас ещё не берут.
Санёк
21 июня, 2017 в 17:21
ПомниЦа совсем недавно в одной братской республике ставили золотую статую. Вот только после смерти,все что насаждалось при жизни пошло на «слом». Не хотелось-бы чтобы все это повторилось у нас.
!!!
21 июня, 2017 в 13:25
Статуя жива и находится в добром здравии. А вот гражданам отменили бесплатную коммуналку и бесплатный бензин. Пенсии, кстати, отменил еще статУй.
КО
21 июня, 2017 в 14:13
Надеюсь этого ещё и под суд отдадут, в лучшем случае не народный)
Jähr
21 июня, 2017 в 14:23
Давно пора!
Никто не будет спорить, что именно Нурсултан Абишевич сделал нашу страну свободной и независимой!
За годы независимости о нашем Казахстан узнали во всем мире! Мы стали страной науки, космоса, производства и сельского хозяйства!
У нас появилось собственное машиностроение. Чуть ли не каждый второй гражданин имеет высшее образование!
Имена наших замечательных спортсменов известны всему миру!
Из года в год растут пенсии и социальные пособия!
Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее!
КО
21 июня, 2017 в 13:33
Полностью согласен! Жить действительно стало лучше, и гораздо веселее!
А кто с этим не согласен, то у меня для них плохая новость… Если вы живете плохо и грустно, при этом нихрена хорошего в своей никчемной жизни не делая, но зачем то надеясь, что какой-нибудь добрый дядя придет к вам и выкатит все на блюдечке с голубой каемочкой… то вы также беспросветно и будете жить при любой власти и при любом президенте!
Ушлепок
21 июня, 2017 в 14:13
Ну Вы не правы… При другой власти и другом президенте мы ещё не жили. Так что сравнивать пока не с чем
ваван
21 июня, 2017 в 16:05
Так, между прочим… Наличие диплома НИКАК не говорит о наличии образования! Все мы знаем как разводят сессии и экзамены, а такие специалисты — чур меня!!
Дмитрий
21 июня, 2017 в 16:15
Т-с-с! Не порть картинку!
Ты себе не представляешь, как сложно было мне этот текст сочинять. Всю волю в кулак собрал, все извилины напряг — аж закипел!
КО
21 июня, 2017 в 16:58
Жополизы!
Вадим
21 июня, 2017 в 13:48
Их предводитель Нигма уже заявил, что об этом просили граждане на встречах с депутатами))
Всеравно в билетах до сих пор стоит tse Целиноград, так что сменить вывеску будет не сложно, при чем уже скоро.
Jähr
21 июня, 2017 в 14:22
Всё это мы уже проходили в СССР! И каков результат?
Алекс 58
21 июня, 2017 в 14:23
В СССР?! Не помню НИ ОДНОГО аэропорта или школы и ВУЗ имени руководителя партии — станции метро, улицы, города еще было дело, да и то столицу НИКТО не трогал НИКОГДА!
Дмитрий
21 июня, 2017 в 16:12
Слово «Ленинград» ни на что не намекает? Ну да, бывшая — но столица же.
Просто нынешние ушли чуть дальше прежних.
КО
21 июня, 2017 в 17:00
Я назову планету именем твоим
(с)
21 июня, 2017 в 15:13
А вааще классная надпись теперь будет «АУЕЖАЙ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ».
!!!
21 июня, 2017 в 17:01
Сделал страну независимой? А разве не Ельцын, когда не принял КазССР в состав РФ? Хотя кое кто до конца ждал назначения ПредСовМином и держал молодую республику в рублевой зоне.
?
21 июня, 2017 в 17:30