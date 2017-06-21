Правительство Республики Казахстан постановляет: переименовать Международный аэропорт Астана в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», говорится в опубликованном документе.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, что назвать аэропорт Астаны именем Назарбаева казахстанские депутаты предложили еще в марте этого года.

Депутаты предложили отразить в Конституции неоценимую роль и исключительную значимость президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Депутат Бакытгуль Хаменова, в 2013 году предлагавшая переименовать столицу в город Елбасы, напомнила, что ранее было предложено отметить в Конституции вклад Нурсултана Назарбаева в строительство Казахстана.

Ранее депутаты также предлагали отразить имя президента в наименовании столицы и других важных объектов страны.

Напомним, 31 мая, в Астане представили новый терминал аэропорта, стоимостью более 80 млрд тенге.