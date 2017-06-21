На это из бюджета потратили 900 миллионов тенге
Сегодня перед зданием областного акимата Ерлан Кошанов вручал полицейским ключи от 103 новых автомобилей. На покупку 103 машин марки «Киа» и «ГАЗ» потратили 900 миллионов тенге, которые выделили из областного бюджета.
Этот подарок для полицейских оказался как нельзя кстати. Казахстанская полиция празднует 25-летие. Начальник ДВД области Мергенбай Жаппаров поблагодарил акима области и подчеркнул, что в преддверии юбилея такой подарок от жителей региона особенно ценен.
Машины передадут патрульным и подразделениям Местной полицейской службы.
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103 машины на 900 млн., т.е. по 9 млн на машину??? учитывая сайт КИА, то модель Рио стоит от 4,65 млн до 5,74 млн, т.е. от 465 до 574 млн. а учитывая опт, можно смело отнимать 10-15%. + доставка, + отделка под полицию.. Все равно не тянет на 900 млн
Вася
21 июня, 2017 в 14:09
Вы такой смешной, честное слово… А как же пополнение списка Форбс? Не уж-то думаете там появляются новые лица с открытием заводов с новейшими технологиями и продукцией?!
Дмитрий
21 июня, 2017 в 16:22
Уася, это не рио, это церато… 5,7-7млн то бишь. Но всеравно дорого…
КО
21 июня, 2017 в 16:27
Черненькие церато, беленькая рядом вроде рио…
КО
21 июня, 2017 в 16:30
Вася, странный вопрос. А полосочки Вам что бесплатно рисовать будут?
Санёк
21 июня, 2017 в 17:15
Каждый год вручают новые машины, потом говорят, что машин не хватает. Так гуда деваются предыдущие новые машины? Не пойму я эту арифметику
Мистер очевидность
21 июня, 2017 в 16:02
Стареют.
Санёк
21 июня, 2017 в 17:13
Там Церато штук пять всего. Ракурс просто такой на фото , в основном Рио . Золотые Рио
Сказитель
21 июня, 2017 в 16:51
Этот подарок для полицейских оказался как нельзя кстати. Я ни когда не понимал он что лично это купил и подарил?(хотя наверное и мог) Почему меня как гражданина и налогоплательщика на ровне с другими не благодарят? Спасибо мол граждане за счастливое существование… Обязуемся на новых автомобилях собрать в три раза больше чем в прошлом году.
Азамат Багатов™
21 июня, 2017 в 17:20
Ржу-немагу! Опять новые авто полиции? И опять по такой цене!
?
21 июня, 2017 в 17:24
Вы еще про «автомобили марки ГАЗ» забыли. За 9 лямов из газели можно космолет сделать
Иван
21 июня, 2017 в 17:35
Уточню, не космолет, а Пепелац для эцилопов.
Иван II
21 июня, 2017 в 17:42
Кто там бравился и хорохорился, что авто патрулей на дорогах нет? Теперь готовьте разменную наличку, возите с собой, сдачу с десятки вам никто не выдаст.
водятил
21 июня, 2017 в 17:40
Чего это не выдаст? Ещё как выдаст.
Санёк
21 июня, 2017 в 18:12