Аким области вручил полицейским ключи от новых автомобилей

На это из бюджета потратили 900 миллионов тенге

Сегодня перед зданием областного акимата Ерлан Кошанов вручал полицейским ключи от 103 новых автомобилей. На покупку 103 машин марки «Киа» и «ГАЗ» потратили 900 миллионов тенге, которые выделили из областного бюджета.

Этот подарок для полицейских оказался как нельзя кстати. Казахстанская полиция празднует 25-летие. Начальник ДВД области Мергенбай Жаппаров поблагодарил акима области и подчеркнул, что в преддверии юбилея такой подарок от жителей региона особенно ценен.

Машины передадут патрульным и подразделениям Местной полицейской службы.