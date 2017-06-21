Полицейские Караганды потеряли 400 уголовных дел

«Висяки пропали!»

В отделах полиции Караганды в прошлом году пропало около 400 уголовных дел. Такова статистика прокуратуры. Этот факт возмутил членов Общественного совета Караганды. Они устроили полицейским допрос: куда делось такое большое количество уголовных дел?

— 16 марта этого года состоялось совместное заседание в прокуратуре области, — сказал член Общественного совета Олег Абаев. – Вел его зампрокурора области. Там прозвучало, что 400 уголовных дел утеряно по городу Караганда за 2016 год. Почему от вас нет ответа? Куда эти дела делись? Полиция потеряла или прокуратура?

— Ответа кому нет? – вопросом на вопрос ответил заместитель прокурора района имени Казыбек би Серик Назарбеков, которого пригласили на заседание Общественного совета.

— Прессе! Люди хотят знать правду! – продолжил общественник.

— Прессе дали информацию! — заявил зампрокурора.

— Какому СМИ?

— Это вопрос к пресс-службе! И там неправильно была подана информация. На самом деле было утеряно 400 уголовных дел за 2015 и 2016 годы. Все эти дела были утеряны в связи с введением нового Уголовного кодекса. Эти все дела были приостановлены. Тяжких и особо тяжких среди них нет.

— Как так? Это же уголовно наказуемо! — удивился общественник Николай Абт.

— Подождите! Мы ревизию провели. Прокуратура Казыбекбийского района возбудила уголовное дело. Его расследует УСБ ДВД области. Я вам скажу, что там есть кражи с проникновением, без проникновения, сотку украли в автобусе…

— Но это же преступления в любом случае! Какая разница? – перебил его председатель Общественного совета Кабдыгали Оспанов.

— Из них уже восстановлено более 200 дел.

— Получается, 200 преступников гуляет на свободе! – возмутились общественники.

— Нет! – возразил зампрокурора. – Там виновные не установлены.

— «Висяки» пропали! – озвучил общее мнение Николай Абт.

Получается, что пропажа уголовных дел полицейским на руку. Их не раскрыли. А значит, они бы портили статистику нашим правоохранительным органам.

Кабдыгали Оспанов поинтересовался, ведутся ли уголовные дела в электронном виде. Оказалось, что нет. Полиция только регистрирует дела в базе данных и присваивает им номер. А сбор материалов дела ведется по старинке, в бумажном виде.