«Висяки пропали!»
В отделах полиции Караганды в прошлом году пропало около 400 уголовных дел. Такова статистика прокуратуры. Этот факт возмутил членов Общественного совета Караганды. Они устроили полицейским допрос: куда делось такое большое количество уголовных дел?
— 16 марта этого года состоялось совместное заседание в прокуратуре области, — сказал член Общественного совета Олег Абаев. – Вел его зампрокурора области. Там прозвучало, что 400 уголовных дел утеряно по городу Караганда за 2016 год. Почему от вас нет ответа? Куда эти дела делись? Полиция потеряла или прокуратура?
— Ответа кому нет? – вопросом на вопрос ответил заместитель прокурора района имени Казыбек би Серик Назарбеков, которого пригласили на заседание Общественного совета.
— Прессе! Люди хотят знать правду! – продолжил общественник.
— Прессе дали информацию! — заявил зампрокурора.
— Какому СМИ?
— Это вопрос к пресс-службе! И там неправильно была подана информация. На самом деле было утеряно 400 уголовных дел за 2015 и 2016 годы. Все эти дела были утеряны в связи с введением нового Уголовного кодекса. Эти все дела были приостановлены. Тяжких и особо тяжких среди них нет.
— Как так? Это же уголовно наказуемо! — удивился общественник Николай Абт.
— Подождите! Мы ревизию провели. Прокуратура Казыбекбийского района возбудила уголовное дело. Его расследует УСБ ДВД области. Я вам скажу, что там есть кражи с проникновением, без проникновения, сотку украли в автобусе…
— Но это же преступления в любом случае! Какая разница? – перебил его председатель Общественного совета Кабдыгали Оспанов.
— Из них уже восстановлено более 200 дел.
— Получается, 200 преступников гуляет на свободе! – возмутились общественники.
— Нет! – возразил зампрокурора. – Там виновные не установлены.
— «Висяки» пропали! – озвучил общее мнение Николай Абт.
Получается, что пропажа уголовных дел полицейским на руку. Их не раскрыли. А значит, они бы портили статистику нашим правоохранительным органам.
Кабдыгали Оспанов поинтересовался, ведутся ли уголовные дела в электронном виде. Оказалось, что нет. Полиция только регистрирует дела в базе данных и присваивает им номер. А сбор материалов дела ведется по старинке, в бумажном виде.
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vas будет шибко возмущён… Нас ждёт череда новых изобличений!
ваван
21 июня, 2017 в 15:53
Тут и без Василия все ясно, бардак полнейший, беспредел и беззаконие. А vas в одиночку без какой бы то ни было поддержки под наши насмешки в комментариях пытается донести до людей, что прокуратура уже совсем мышей не ловит.
протекторат
21 июня, 2017 в 16:18
Если бы до суда потеряли дело vas-а — он бы слова плохого не сказал. Всё его правдоискательство — потому что он заинтересованное лицо.
КО
21 июня, 2017 в 16:56
Распродали 400 уголовных дел тем же преступникам. Разве в ДВД может быть порядок, ведь там в начальниках работают пьяницы дебоширы и нарушители.
Водитель
21 июня, 2017 в 16:05
Предлагаю VASa в прокуроры, пока должность свободна.
Санёк
21 июня, 2017 в 17:10
Все на продажу. Надо успеть отбить расходы на должность пока у власти.
?
21 июня, 2017 в 17:21
Я не люблю хвастоваться но утерю уголовных дел выявил я я не один раз писал что доступ к уголовным делам без контрольный их читать может кто угодно и на какой угодно стадии раследования
А если кто угодно имеет доступ к уголовным делам то почему они не могут изчезать
Вот и провели ревизии и мои подозрения прдтвердились
Я надеюсь по факту корупции и бездействия прокуратуры у меня тоже получится все что я задумал
vas
21 июня, 2017 в 17:23
Жаль только что я в одиночку всем этим занимаюсь и не блогодарности и не денег за это не получаю
Пос сути я выполнил работу ту которую не смогли выполнить десятки прокуроров точнее не хотели выполнять десятки прокуроров
Из 400 потереных дел 200 должны были быть на контроле процесуального прокурора там тяжкие преступления
Простоя матиматика на одного прокурора минимум десять дел на распредиляется 20-ть прокуроров бездействовали получается минимум
Вопрос а чем они занимались в служебное время
vas
21 июня, 2017 в 17:29
Ясно — «потеряли»
....
21 июня, 2017 в 17:42