Перечень «престижных» автономеров в РК расширится

Соответствующий закон с поправками принят Парламентом РК.

На пленарном заседании мажилиса депутаты рассмотрели и согласились с поправками, внесенными сенатом ранее в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения», передает Zakon.kz

Напомним, ранее депутаты сената вернули в мажилис проект поправок по вопросам дорожного движения, предложив расширить перечень «престижных» госномеров со следующего года.

«Комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел изменения, внесенные сенатом в проект данного закона. Внесена редакционная поправка, а также поправка, касающаяся вопросов взимания пошлины за государственные регистрационные номерные знаки, пользующиеся спросом», — отметил мажилисмен Канат Мусин.

По его словам, поправки сенаторов не затрагивают концепцию законопроекта, в связи с этим головной комитет мажилиса предлагает согласиться с изменениями, внесенными сенатом парламента в данный проект закона.

В ходе рассмотрения документа в сенате К. Мусин отмечал, что данный законопроект предусматривает внесение поправок в части увеличения ставки госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков с определенным сочетанием цифр или букв. Для устранения условий, способствующих коррупции, расширяется перечень так называемых «престижных» номеров, за выдачу которых будет взиматься повышенная госпошлина.

Проект закона также предлагает поправку, позволяющую пассажирам покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции.

Депутат уточнял, что теперь уже на уровне закона будут закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные используемых технических средств.

До настоящего времени эти обязанности содержались только в приказе министра внутренних дел и не всегда выполнялись. Мажилисмен считает, что законодательное урегулирование обязанностей сотрудников полиции в этом вопросе обеспечит их неукоснительное выполнение.