Электромобиль-гибрид привезли французы на EXPO

21 июня в рамках международной выставки Франция празднует Национальный день.

Павильон Франции представляет гостям выставки EXPO электромобиль-гибрид, который способен работать за счет электроэнергии и бензина, передает корреспондент Today.kz. Об удивительном транспорте рассказал генеральный комиссар павильона Паскаль Лоро.

«Французские предприятия обладают хорошим опытом в области энергетики, поэтому для Франции очень важно быть здесь для того, чтобы поделиться своими знаниями и умениями. В нашем павильоне представлено несколько тематик. Одна из них — тема экологического транспорта. Мы задумались, какую машину необходимо создать, чтобы она способствовала развитию чистой энергетики и наряду с этим могла передвигаться. Мы нашли ответ на этот вопрос, создав автомобиль-гибрид. Машина три часа может передвигаться за счет электроэнергии, а потом переключается на бензин. Это очень интересная вещь», — сказал генкомиссар.

Запуск необычного автомобиля планируется произвести в 2019 году. Как раз к этому времени разработчики смогут увеличить его скорость до 500 лошадиных сил. Сейчас скорость машины может достигать 260 километров в час. Заряжается транспорт с помощью специального устройства, как телефон, отметил Паскаль Лоро.

Автомобиль создан из кузовов внедорожника и седана. Создатели использовали базальтовый камень для наружного покрытия. Внутри салон выполнен из материала, который был получен в результате переработки пластмассовых бутылок.

В павильоне французы называют электромобиль «машиной будущего». Ее стоимость после выхода в 2019 году составит один миллион евро.

Источник : today.kz