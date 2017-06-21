Родители доказали, что учителя поставили неправильную оценку за контрольную

«Дело в отношении к детям»

Братья Гусейн и Али несколько лет учились в 45 гимназии. В этом году они закончили девятый класс, и тут произошёл скандал. За контрольную по математике мальчики получили тройки, но один из них не согласился с оценкой.

Мама ребёнка, Саяра Ширинова, решила разобраться, почему её ребёнку выставили такую низкую оценку.

— Ко мне сын подошёл и объяснил, что он в конкретном примере использовал формулу, которой его научил репетитор,- рассказывает многодетная мама.- Но ему всё равно поставили тройку. К репетитору мы детей отправили давно, ещё в пятом классе. А последние месяцы, перед экзаменами, они ходили чуть ли не каждый день.

Саяра вместе с сыном пошла в школу. Там они попытались доказать, что оценку за контрольную поставили не верно.

— Сын им всё объяснил, но они настаивали,- рассказывает Саяра.- Контрольную проверила другая учительница. Но она была очень зла из-за нашей настойчивости. В общем, что-либо доказать мы не могли, они просто объединились и шли против. Я после этого задумалась. Столько лет была уверена, что мои мальчишки обычные троечники. Они ходили к репетиторам, а толку не было, я их ругала, ведь учитель всегда прав. А в той комнате поняла — учителя запросто могут объединиться против. И ставить оценки из принципа, просто потому что они уже ярлык повесили на ребенка. Мы, когда перевелись из одного класса в другой, поссорились с предыдущей учительницей. И именно после этого испортились оценки.

Саяра говорит, что дело было не в том, как оценили работу. Скорее возмущало отношение учителей.

— Мы своих детей доверяем педагогам, — объясняет Саяра.- Дело в отношении к детям. Тем более подросткам. Сейчас такой век, что иногда боишься что-то не так сказать ребёнку. Вдруг это спровоцирует кризис или что похуже. Мы не гнались за оценками, я просто хотела рассказать родителям как может быть. Что учителя просто всем составом могут превратить ребёнка в троечника. Я не отрицаю, что какие-то предметы мальчики не тянули. Но почему-то у репетитора проблем не было, а в школе всё равно тройки.

Сами мальчики рассказывают, что иногда им просто не ставили оценку. Они могли выйти к доске, верно решить пример, но вместо отметки хвалили, а в журнал шли только плохие оценки.

— В общем в школе договориться не получилось,- рассказывает Саяра. — Комиссия, которую возглавлял директор, пришла к выводу, что сын не прав, такой формулы нет. Я, конечно, понимаю: даже если бы мой сын решил контрольную на пять, ему бы всё равно поставили три. Потому что весь год стояли тройки. А для учителей вынести противоположную оценку выше их достоинства.

Выставляя оценки педагоги должны ориентироваться на специальные методические расчёты. Помимо человеческого фактора, тут роль играет и несовершенства системы. Пятибалльная шкала мешает ставить объективные отметки. По сути, если у ребёнка одна серьёзная ошибка, то это уже четвёрка. К тому же, иногда дети, на фоне других, выглядят более способными. И уровень отличников в разных группах иногда не совпадает.

В случае сына Саяры учителя заявили, что такой формуле ребёнка не учили и, скорее всего, он ее взял из интернета. Педагоги заверяли, что выставили положенную оценку, и даже слегка завышенную.

— Стало ясно — в школе мы ничего не докажем. А потому пошли в отдел образования, написали жалобу, — говорит Саяра. — На следующий день туда выехала комиссия. В ней были учителя математики, но не из 45 гимназии.

Комиссия постановила, что мальчику нужно заменить оценку. Вместо тройки ему поставят за контрольную четвёрку. Проверяющие сочли несущественными ошибки в экзаменационной работе, в любом случае к неверным ответам мальчик не пришёл.

— Из школы этой мы ушли, — говорит Саяра, — но я хочу, чтобы другие родители знали, и обращали внимание. И, если нужно, боролись с учителями и доказывали свою правоту. Может тогда наши педагоги станут человечней и вспомнят, что работают с детьми.