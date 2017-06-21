«Дело в отношении к детям»
Братья Гусейн и Али несколько лет учились в 45 гимназии. В этом году они закончили девятый класс, и тут произошёл скандал. За контрольную по математике мальчики получили тройки, но один из них не согласился с оценкой.
Мама ребёнка, Саяра Ширинова, решила разобраться, почему её ребёнку выставили такую низкую оценку.
— Ко мне сын подошёл и объяснил, что он в конкретном примере использовал формулу, которой его научил репетитор,- рассказывает многодетная мама.- Но ему всё равно поставили тройку. К репетитору мы детей отправили давно, ещё в пятом классе. А последние месяцы, перед экзаменами, они ходили чуть ли не каждый день.
Саяра вместе с сыном пошла в школу. Там они попытались доказать, что оценку за контрольную поставили не верно.
— Сын им всё объяснил, но они настаивали,- рассказывает Саяра.- Контрольную проверила другая учительница. Но она была очень зла из-за нашей настойчивости. В общем, что-либо доказать мы не могли, они просто объединились и шли против. Я после этого задумалась. Столько лет была уверена, что мои мальчишки обычные троечники. Они ходили к репетиторам, а толку не было, я их ругала, ведь учитель всегда прав. А в той комнате поняла — учителя запросто могут объединиться против. И ставить оценки из принципа, просто потому что они уже ярлык повесили на ребенка. Мы, когда перевелись из одного класса в другой, поссорились с предыдущей учительницей. И именно после этого испортились оценки.
Саяра говорит, что дело было не в том, как оценили работу. Скорее возмущало отношение учителей.
— Мы своих детей доверяем педагогам, — объясняет Саяра.- Дело в отношении к детям. Тем более подросткам. Сейчас такой век, что иногда боишься что-то не так сказать ребёнку. Вдруг это спровоцирует кризис или что похуже. Мы не гнались за оценками, я просто хотела рассказать родителям как может быть. Что учителя просто всем составом могут превратить ребёнка в троечника. Я не отрицаю, что какие-то предметы мальчики не тянули. Но почему-то у репетитора проблем не было, а в школе всё равно тройки.
Сами мальчики рассказывают, что иногда им просто не ставили оценку. Они могли выйти к доске, верно решить пример, но вместо отметки хвалили, а в журнал шли только плохие оценки.
— В общем в школе договориться не получилось,- рассказывает Саяра. — Комиссия, которую возглавлял директор, пришла к выводу, что сын не прав, такой формулы нет. Я, конечно, понимаю: даже если бы мой сын решил контрольную на пять, ему бы всё равно поставили три. Потому что весь год стояли тройки. А для учителей вынести противоположную оценку выше их достоинства.
Выставляя оценки педагоги должны ориентироваться на специальные методические расчёты. Помимо человеческого фактора, тут роль играет и несовершенства системы. Пятибалльная шкала мешает ставить объективные отметки. По сути, если у ребёнка одна серьёзная ошибка, то это уже четвёрка. К тому же, иногда дети, на фоне других, выглядят более способными. И уровень отличников в разных группах иногда не совпадает.
В случае сына Саяры учителя заявили, что такой формуле ребёнка не учили и, скорее всего, он ее взял из интернета. Педагоги заверяли, что выставили положенную оценку, и даже слегка завышенную.
— Стало ясно — в школе мы ничего не докажем. А потому пошли в отдел образования, написали жалобу, — говорит Саяра. — На следующий день туда выехала комиссия. В ней были учителя математики, но не из 45 гимназии.
Комиссия постановила, что мальчику нужно заменить оценку. Вместо тройки ему поставят за контрольную четвёрку. Проверяющие сочли несущественными ошибки в экзаменационной работе, в любом случае к неверным ответам мальчик не пришёл.
— Из школы этой мы ушли, — говорит Саяра, — но я хочу, чтобы другие родители знали, и обращали внимание. И, если нужно, боролись с учителями и доказывали свою правоту. Может тогда наши педагоги станут человечней и вспомнят, что работают с детьми.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35113 материалов.
Посетители оставили 204693 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Молодец, Саяра! И мы когда-то ушли из этой школы. И ни одного дня не пожалели после этого. Зато ребенок вырос с нормальной психикой.
Светлана
21 июня, 2017 в 16:34
Кому не лень все бороться с учителями, акимы, проверяющие всех уровней и мастей, родители и т.д. Если дальше будет бороться учителями, то через некоторое время будет не с кем боротся.
Даке
21 июня, 2017 в 16:38
Представим себе редкий случай: ученик, ранее перебивавшийся с двойки на тройку, вдруг отлично выучил урок. Один-единственный. На большее у него нет ни сил, ни запаса знаний. Поставит ли ему учитель пятерку? Попробуем разобраться в психологии учителя. Отличная оценка в классном журнале у плохого ученика — это опасное долгодействующее оружие в руках администрации и классного руководителя против учителя, поставившего такую пятерку. В самом деле: может ли быть уверенным учитель, что ученик будет и дальше так же старательно готовиться к урокам? Предшествующие месяцы и годы такой уверенности учителю не дают. Следовательно, в каждом последующем срыве ученика будут обвинять учителя: «Вы же сами поставили ему отличную оценку! Значит, он может учиться отлично!» Все это — что делать! — заставляет срабатывать рефлекс самозащиты. Не следует только думать, что учитель поступает против своих убеждений. Ни в коем случае. Он просто задает ученику несколько дополнительных вопросов из ранее изученного материала и, ни в малой мере не нарушая инструктивных норм, ставит этому ученику четверку или даже тройку. А вожделенная пятерка остается для ученика светом далекой звезды.
КОТ Васька - гроза прокуроров
21 июня, 2017 в 17:31
Судя по всему вы никогда не сталкивались с конфликтом педагог-ученик. Когда приходит ребенок во втором классе и ненавидит школу, отказывается туда идти даже под страхом наказания, то дело не всегда в ребенке. Как учителя по тихому гнобят ребенка, как дети не хотят жить после общения с учителем. Как унижают при одноклассниках. Вы никогда не знали об этом…. Значит Вам «повезло» со школой. А вот мне, пришлось долго лечить дочку второклассницу от «депрессивного невроза с суицидальным наклоном» и это во втором классе. Сейчас ей 19… Но со второго класса мы не слышим её смеха. Веселушка, любимица всех воспитателей в садиках и учителей в школе куда мы её перевели по рекомендации докторов. Она больше не смеётся…. Спасибо любимой первой учительнице….
Я
21 июня, 2017 в 17:33
Цитата, что я дал выше — из книги гения педагогики В.Ф. Шаталова.
Человек, работающий в школе почти 70 лет — прекрасно знает школьные проблемы.
КО
21 июня, 2017 в 18:27
А что ж вы позволили своему ребенку дойти до такого суицидального состояния?! Вы, родители, могли перевести дочь в другую школу и было бы всё иначе с другой ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ
анна
21 июня, 2017 в 18:47
Она не боролась с учителями (не нужно утрировать), а отстаивала мнение своего сына, как законный его представитель. Она это обязана делать. А о чувствах мальчишки, который старался на контрольной, кто подумал? Да и сказано же комиссией в составе учителей математиков из других школ постановлено, что ошибки были несущественными. У меня лично глубокое уважение к данной мамаше.
Светлана
21 июня, 2017 в 17:28
Молодец,мама!Мой сын тоже сдавал экзамены в 9 классе,у него тоже репетитор (куда ж без них). Получил четыре. Учителя не давили, создавали комфортную психологическую обстановку. Пусть проанализируют результаты ВОУДа,только учитель может сказать, знает или нет ребёнок. Ярлыки губят детей,они остаются не раскрыты, с кучей комплексов.Не всегда,но где надо,нужно и вступиться за ребёнка, а не гнобить свое же чадо вместе с учителем.
Сторонний наблюдатель
21 июня, 2017 в 18:39