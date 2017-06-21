По словам главы пресс-службы Сергея Куянова, стекла в сфере треснули по вине рабочих – в день появления трещин одна из подрядных организаций проводила на внешней части павильона технические работы, используя для перемещения люльку.
К сегодняшнему дню стекла уже должны были заменить, однако стеклопакеты снова были повреждены.
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Радуйся аэропорт переименовали
Хотя плохая примета
Имена дают падших
Муса
21 июня, 2017 в 22:35
Ясно теперь почему Токмади посадили. Создал ОПГ по установке некачественного стекла. Просто таки теракт против святая святых…
КО
22 июня, 2017 в 06:20
Ежели количество стекол с трещинами увеличивается к низу конструкции, где напряжения выше, то может все-таки проблемы с расчетами самой конструкции шарика?
Tron_nik
22 июня, 2017 в 07:53
Каркас начал сжиматься…
Канат
22 июня, 2017 в 09:52
Вы знакомы с сопроматом? А люди его и в руках не держали!
02556
22 июня, 2017 в 11:50
Почему не выпустили специальное постановление, запрещающее стеклам трескаться? Или надо было ввести на территории выставки мораторий на действия законов физики и сопромата. Видимо посчитали, что достаточно того, что природа чуствуя свою сопричастность к великому событию, сама все разрушит.
?
22 июня, 2017 в 12:41