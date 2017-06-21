Треснувших стекол на сфере ЭКСПО оказалось гораздо больше (фото)

Треснувших стекол на главной сфере выставки ЭКСПО в Астане оказалось гораздо больше – стеклопакеты треснули на разных этажах и даже у основания

Первая трещина встречает сразу на входе – стекло треснуло у основания сферы. Проходящие мимо туристы сначала удивляются, а потом достают телефоны для фото.

Экскурсия начинается с самого верха павильона. На 8 этаже сферы со стеклами все отлично – сквозь них туристы любуются прекрасным видом на город и выставку.

Два этажа ниже богаты на интерактивные экраны, космические комнаты и коридоры. Они скрывают почти все стекла, поэтому едем сразу на 5 этаж.

К сожалению, здесь есть стекла с трещинами. Недалеко от инсталляции с энергией ветра на закрытом для посетителей балконе лежит что-то похожее на пистолет с силиконом, а на фоне лопнувшее стекло.

Его уже пометили скотчем, видимо, чтобы заменить в ближайшее время.

Этаж 4 – биоэнергия. Снова трещины – довольно серьезные. Четыре треснувших стекла с разных сторон сферы.

Некоторые будто выдавило в центре, они лопнули по кругу.

3 этаж кинетической энергии. Еще лопнувшие стекла. Те самые, что оказались на видео одного из туристов. Тогда пресс-служба Астана-Экспо-2017 заявила, что стекла повредили рабочие — всего 5 штук.

Стоит отметить, что лопнувшие стекла не локализованы, а находятся в абсолютно разных частях сферы на разных этажах.

Стоит отметить, что лопнувшие стекла не локализованы, а находятся в абсолютно разных частях сферы на разных этажах.