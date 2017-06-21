Подростки обманом забирали щенков и котят у волонтёров

Зоозащитники готовят заявление в полицию

Группа подростков обманом выманивала у волонтёров котят и щенков. Дети брали телефоны в объявлениях, которые зоозащитники размещали во Вконтакте. Чаще всего звонила девочка лет девяти, она переписывалась с теми, кто раздавал животных. Потом звонила девушка, которая представлялась мамой ребёнка. Она убеждала, что постоянно на работе, и просила отдать котёнка или щенка в руки девочки. Люди верили, а вот куда потом пропадали переданные животные никто не знает. Волонтёры пока не смогли найти ни одного.

Зоозащитники с недавних пор начали заключать договора, когда отдают животное новым хозяевам. Они просят всех, кто передаёт животных, встречаться с людьми лично.