Зоозащитники готовят заявление в полицию
Группа подростков обманом выманивала у волонтёров котят и щенков. Дети брали телефоны в объявлениях, которые зоозащитники размещали во Вконтакте. Чаще всего звонила девочка лет девяти, она переписывалась с теми, кто раздавал животных. Потом звонила девушка, которая представлялась мамой ребёнка. Она убеждала, что постоянно на работе, и просила отдать котёнка или щенка в руки девочки. Люди верили, а вот куда потом пропадали переданные животные никто не знает. Волонтёры пока не смогли найти ни одного.
Зоозащитники с недавних пор начали заключать договора, когда отдают животное новым хозяевам. Они просят всех, кто передаёт животных, встречаться с людьми лично.
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Договор и отслеживание дальнейшей жизни животного.Иначе…
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21 июня, 2017 в 23:48