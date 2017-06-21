Жертв и пострадавших нет
ЧП произошло в 100 километрах от Жезказгана вблизи железнодорожной станции Туйемойнак. С рельсов сошли 16 вагонов. В департаменте по ЧС области сообщают, что жертв и пострадавших нет.
Вагоны были не пассажирские, а товарные. Что послужило причиной схода вагонов с железнодорожных путей выясняется.
На расписание пассажирских поездов произошедшее никак не повлияло.
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Фото реальное?
Да уш!!!
21 июня, 2017 в 19:48
Мне тоже интересно. Как-то сомнительно, что шпалы довели до такого состояния, хотя по степи и столбам связи на фоне вроде как просторы Казахстана…
Дмитрий
26 июня, 2017 в 10:05
Кто допускает статьи к публикации? Журналист это носитель языка. Ладно ошибка в двух стоящих рядом буквах, но склонения и спряжения это перебор…. Безграмотность журналиста это позор!
Я
21 июня, 2017 в 22:31