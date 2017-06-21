Товарный состав сошел с рельсов под Жезказганом

Жертв и пострадавших нет

ЧП произошло в 100 километрах от Жезказгана вблизи железнодорожной станции Туйемойнак. С рельсов сошли 16 вагонов. В департаменте по ЧС области сообщают, что жертв и пострадавших нет.

Вагоны были не пассажирские, а товарные. Что послужило причиной схода вагонов с железнодорожных путей выясняется.

На расписание пассажирских поездов произошедшее никак не повлияло.