Руководителя аппарата акима Улытауского района наказали за покрывательство коллеги

Он вовремя не отправил документы в Совет по этике, который должен был рассматривать ответственность начальника отдела строительства

Совет по этике наказал руководителя аппарата акима Улытауского района Габидена Дукембаева. А все из-за того, что он покрывал своего коллегу — начальника местного отдела строительства. Чиновник вовремя не отправил представление прокуратуры в Совет по этике.

Прокуратура Улытауского района выявила нарушения в работе местного отдела строительства. Признаков коррупции в них не нашлось. Зато был повод наказать чиновника дисциплинарно. В связи с этим прокуратура отправила своё представление в акимат района. А руководитель его аппарата об этом документе забыл и не отправил в Совет по этике. Хотя должен был. Причём в трехдневный срок. Однако Габиден Дукембаев вспомнил о своей обязанности спустя месяц после того, как поступило представление прокуратуры. А до Совета по этике оно дошло спустя ещё месяц, то есть в мае. В таком поведении чиновника усматривается нарушение Кодекса этики госслужащих. Оно выразилось в некачественном исполнении своих служебных обязанностей. В связи с этим члены Совета по этике проголосовали за то, чтобы наказать Габидена Дукембаева замечанием.