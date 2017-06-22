Боксер чувствует себя на 25 лет, однако отмечает, что каждый бой очень трудный.
Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин может завершить профессиональную карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz. Cпортсмен чувствует себя на 25 лет, однако отмечает, что каждый бой очень трудный.
«Возможно, после этого поединка я закончу, а может быть и нет. Я чувствую себя очень хорошо. Да, мне 35, но я ощущаю себя на 25. Но это бокс, а не футбол. Это не игра, а битва, и каждый бой очень трудный», — цитирует казахстанца Boxingscene.com.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Билеты поступят в продажу 22 июня и будут реализовываться на сайтах T-MobileArena.com и AXS.com. Боксеры проводят пресс-конференции в рамках пиар-кампании своего боя.
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Надоело мешков побеждать вот и уходит
Mark
22 июня, 2017 в 11:14
Нет
Сондер может вынести
Свои
22 июня, 2017 в 12:17
Когда все очкуют выйти с ним в ринг,, другого выхода нет…
Я
22 июня, 2017 в 12:43