Сбитый велосипедистом в Караганде трехлетний ребенок доставлен в реанимацию

Инцидент произошел в парке Победы.

В парке Победы в Караганде велосипедист сбил с ног трехлетнего ребенка и переехал ему голову задним колесом. Пострадавший с переломом височной части головы госпитализирован в реанимацию, передает Today.kz.

Как сообщили в приемном покое Карагандинского областного медицинского центра, мальчик 2014 года рождения поступил из парка.

«У ребенка перелом правой височной части головы, гематомы на лице», — сообщили в больнице.

Очевидцы происшествия рассказали, что велосипедист, предположительно, не заметил ребенка и наехал на него. Молодой человек не стал скрываться и остался на месте происшествия дожидаться врачей «скорой».

«До приезда полиции мы находились рядом с велосипедистом. После чего переда парня стражам порядка», — рассказал очевидец Николай Поняев.