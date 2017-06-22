Инцидент произошел в парке Победы.
В парке Победы в Караганде велосипедист сбил с ног трехлетнего ребенка и переехал ему голову задним колесом. Пострадавший с переломом височной части головы госпитализирован в реанимацию, передает Today.kz.
Как сообщили в приемном покое Карагандинского областного медицинского центра, мальчик 2014 года рождения поступил из парка.
«У ребенка перелом правой височной части головы, гематомы на лице», — сообщили в больнице.
Очевидцы происшествия рассказали, что велосипедист, предположительно, не заметил ребенка и наехал на него. Молодой человек не стал скрываться и остался на месте происшествия дожидаться врачей «скорой».
«До приезда полиции мы находились рядом с велосипедистом. После чего переда парня стражам порядка», — рассказал очевидец Николай Поняев.
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Велосипедисты это нечто… Носятся по парку как кони!
На месте властей, я бы разрешил этим коням носится только по стадиону «Литейщик». Реально, невозможно по парку ходить даже взрослым людям!
Ушлепок
22 июня, 2017 в 11:06
Не вы ли всю зиму в каждом комменте требовали уничтожить все авто — и пересесть на велосипеды?
КО
22 июня, 2017 в 11:53
Ушлепок, так по тротуарам и так запрещено ездить.
Не запретами надо вопрос этот решать!
Строить надо велосипедные дорожки для велосипедистов. А то, до 14-ти лет детям на по дорогам ездить нельзя, а по тротуарам, вообще на велосипедах едить нельзя.
Где же детям тогда ездить? Только на стадионе литейщик!
На экспо, вон, велосипеды выставляют, а в реальности никакой инфраструктуры для них нет.
Хрупкий орех
22 июня, 2017 в 12:35
Пока байского ребенка велосипедист не покалечит порядок баи наводить не будут.
КО
22 июня, 2017 в 11:11
Всем добрый день.
Я сам отец 2х маленьких детей 5 и 7 лет, живу в центре и каждый день и прогуливаюсь пешком и катаюсь с детьми на велосипедах в центрпарке, проблема есть такая как и с пешеходами так и с велосипедистами в парке.
1. пешеходы, как правило не реагируют на звонки велосипедистов, курят очень многие, много выгуливают собак.
2. велосипедисты, основная масса чайников из аула, которые и гоняют по всему парку, а если это еще и аульные девочки, так это вообще граната на 2х колесах, ездить практически не умеют. очевидно интелект их к этому не готов…
Народ, я готов со своими маленькими детьми ездить во спецвелодорожкам, только где они ?
Мои дети ездят только в спецшлемах, на велосипедах установлены фонарики спереди и сзади и кстати даже днем мы включаем фонарики, так как все же помогает реально спокойней ездить, вас из далека видят.
То, что касается маленьких пешеходов: очень много родителей вместо того, чтобы смотреть за ребенком смотрят в свои телефоны, очень много этих КУРИЦ-мам с накачанными губами с сигаретой и еще раз с телефонами. одним словом дуры!, это все от ограниченности и не только властей как и самих родителей.
Часто вижу как 2 или 3 подруги стоят вместе, но при этом каждая уставилась в свой телефон…, а зачем вы вообще ходите в парк?,
Парк должен быть тихим, с чистым воздухом, куда можно прийти отдохнуть от работы и суеты.
власти караганды устроили 2й новый рынок…
Акимат из центр парка устроил 2й новый рынок: шашлычные которые дымят и грохочут (музыка), в центре там реально рынок по реализации китайского дерьма, потому как эти все товары что впаривают детям реально ужасного качества.
проблему эту должен решать акимат, а этим небожителям неплевать на это все.
ЦЕНТРПАРК ПОМОЙКА.
Астана
22 июня, 2017 в 12:39