За это время он успел дать миллиарды на ремонт дорог, найти здание для колледжа искусств и раскритиковать власти за плохую работу общественного транспорта
Прошло 100 дней с того момента, как акимом Карагандинской области стал Ерлан Кошанов. Он приехал к нам из Астаны, где руководил канцелярией премьер-министра. Но за прошедшие три месяца он стал карагандинцем. Он успел проверить цены в супермаркетах, выделить миллионы тенге на ремонт дорог в Караганде, найти новое здание для колледжа искусств имени Таттимбета, вручить премии медицинским работникам, раскритиковать местные власти за плохую работу общественного транспорта и сделать еще много полезных для области дел.
Как вы считаете, какой еще проблемой нужно заняться акиму нашей области?
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Так вот за здание колледжа искусств большое спасибо
Из двух зданий
Одно находится на Гоголя 38 не требующего ремонта
Второе находится на краю ЮгоВостока и требует грандиозного ремонта и переделки помещений и сюда трудно добираться
Выбрали последнее большой соблазн поживиться откатами со строительных работ
Муса
22 июня, 2017 в 12:15
«За это время он успел дать миллиарды на ремонт дорог,» — однако «большая» работа сделана за 100 дней, так держать.
Водитель
22 июня, 2017 в 12:46