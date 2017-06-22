Прошло 100 дней с момента назначения акимом Карагандинской области Ерлана Кошанова

За это время он успел дать миллиарды на ремонт дорог, найти здание для колледжа искусств и раскритиковать власти за плохую работу общественного транспорта

Прошло 100 дней с того момента, как акимом Карагандинской области стал Ерлан Кошанов. Он приехал к нам из Астаны, где руководил канцелярией премьер-министра. Но за прошедшие три месяца он стал карагандинцем. Он успел проверить цены в супермаркетах, выделить миллионы тенге на ремонт дорог в Караганде, найти новое здание для колледжа искусств имени Таттимбета, вручить премии медицинским работникам, раскритиковать местные власти за плохую работу общественного транспорта и сделать еще много полезных для области дел.

Как вы считаете, какой еще проблемой нужно заняться акиму нашей области?