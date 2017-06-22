Трехлетний ребенок, которого переехал велосипедист, был прооперирован

Малыш получил открытую черепно-мозговую травму

В управлении здравоохранения сообщили, в каком состоянии сейчас находится трехлетний мальчик, которого в парке Победы переехал велосипедист.

-Ребенок поступил в областной медицинский центр в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и сильной гематомой. Ребенка проооперировали и уже перевели в областную детскую клиническую больницу. Сейчас ребенок находится там, в реанимации. Состояние стабильное, в сознании, уже кушает, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса.

Напомним, вчера в Парке Победы на Юго-востоке произошел несчастный случай. Велосипедист сбил трехлетнего ребенка. Голова мальчика попала прямо под колесо. Малыш получил очень тяжелую травму.