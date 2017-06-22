Малыш получил открытую черепно-мозговую травму
В управлении здравоохранения сообщили, в каком состоянии сейчас находится трехлетний мальчик, которого в парке Победы переехал велосипедист.
-Ребенок поступил в областной медицинский центр в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и сильной гематомой. Ребенка проооперировали и уже перевели в областную детскую клиническую больницу. Сейчас ребенок находится там, в реанимации. Состояние стабильное, в сознании, уже кушает, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айжан Иса.
Напомним, вчера в Парке Победы на Юго-востоке произошел несчастный случай. Велосипедист сбил трехлетнего ребенка. Голова мальчика попала прямо под колесо. Малыш получил очень тяжелую травму.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35192 материалов.
Посетители оставили 205098 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Скорейшего и полного выздоровления малышу и порицание взрослому, с которым он гулял! Опасность для гуляющего малыша надо оценивать постоянно и в режиме реального времени! Бегающие собаки, большие дети в процессе подвижных игр, катающиеся велосипедисты, торчащие корни деревьев, раскачивающиеся качели, да мало ли опасностей, которые могут оценить только взрослые, реально заботящиеся о гуляющем ребёнке.
А велосипедиста, надеюсь, накажут так, чтобы он навсегда запомнил правила пользования велосипедом! Думаю, он и сам сейчас угнетён случившимся.
Кстати, и в центральном парке из-за носящихся бездумно велосипедистов реально страшно гулять, а уж тем более с маленькими детьми…
Наталья
22 июня, 2017 в 16:07
Прежде чем наказывать нужно разобраться.Не думаю, что он целенаправленно хотел сбить этого ребенка. Возможно он резко выскочил на дорогу или были еще какие- нибудь факторы. Сама была в такой ситуации и понимаю,как такое может произойти.
Валентина
22 июня, 2017 в 16:33
Безусловно надо разобраться и никто никогда не подумает, что на ребёнка наехали специально — это было бы просто за гранью человеческого разума, но гонять на велосипеде по территории, на которой играют маленькие дети, по крайней мере,
было уже заведомо рискованно и об этом надо думать, совершая такое!
Наталья
22 июня, 2017 в 22:07
садишься на велосипед — становишься водителем, это тебе не самокат же
dm
26 июня, 2017 в 14:32