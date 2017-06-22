Карагандинский бизнесмен Николай Абт запретит чиновникам пользоваться смартфонами в стенах его предприятия

Это его ответ на запрет проносить мобильные телефоны в здания акиматов, полиции и прокуратуры

Предприниматель и член Общественного совета Караганды возмущен тем, что на входе в здания акимата, полиции или прокуратуры надо сдавать смартфоны. Он уверен, что это нарушение права собственности. Бизнесмен решил ввести ответные санкции против госслужащих.

— Если не отменят этот запрет, то мы, предприниматели, в своих офисах поставим ящики для чиновников и проверяющих, — заявил Николай Абт на заседании Общественного совета Караганды. – Когда они придут к нам, им тоже придется сдавать свои сотовые телефоны. Или мы их не будет впускать. Принципиально! Вот вы, прокуроры, должны обжаловать этот запрет как незаконный!

В диалог с предпринимателем вступил заместитель прокурора района имени Казыбек би Серик Назарбеков.

— Есть постановление правительства, — сказал он.

— Покажите! – потребовал Николай Абт

— Есть Закон «О противодействии терроризму», — принялся объяснять зампрокурора. — Есть объекты, которые отнесены к уязвимым в террористическом отношении…

— Тогда не приглашайте нас в эти объекты! – перебил его предприниматель. — Охраняйте их сами!

— Подождите! К этим объектам относятся здания правоохранительных органов, места массового скопления людей, вокзалы… Согласно постановлению правительства у нас запрещается пронос сумок, личных вещей, пакетов, сотовых телефонов, то есть тех предметов, которые могут привести в действие взрывное устройство.

К сожалению, ни номер этого суперсекретного постановления правительства, ни дату его опубликования он не назвал.

— А почему тогда планшет проносить можно, а сотовый нельзя? – продолжал Николай Абт. — У него же больше возможностей.

— Этот вопрос возникает у любого здравомыслящего человека, — ответил зампрокурора. – Мы люди в погонах. Нам приказали – мы обязаны выполнять.

При этом он добавил, что будет рад, если отменят запрет на смартфоны. Потому что они являются средством защиты от коррумпированного чиновника или полицейского. С его помощью можно записать момент вымогательства взятки или просто хамского отношения со стороны госслужащего.