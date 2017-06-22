Это его ответ на запрет проносить мобильные телефоны в здания акиматов, полиции и прокуратуры
Предприниматель и член Общественного совета Караганды возмущен тем, что на входе в здания акимата, полиции или прокуратуры надо сдавать смартфоны. Он уверен, что это нарушение права собственности. Бизнесмен решил ввести ответные санкции против госслужащих.
— Если не отменят этот запрет, то мы, предприниматели, в своих офисах поставим ящики для чиновников и проверяющих, — заявил Николай Абт на заседании Общественного совета Караганды. – Когда они придут к нам, им тоже придется сдавать свои сотовые телефоны. Или мы их не будет впускать. Принципиально! Вот вы, прокуроры, должны обжаловать этот запрет как незаконный!
В диалог с предпринимателем вступил заместитель прокурора района имени Казыбек би Серик Назарбеков.
— Есть постановление правительства, — сказал он.
— Покажите! – потребовал Николай Абт
— Есть Закон «О противодействии терроризму», — принялся объяснять зампрокурора. — Есть объекты, которые отнесены к уязвимым в террористическом отношении…
— Тогда не приглашайте нас в эти объекты! – перебил его предприниматель. — Охраняйте их сами!
— Подождите! К этим объектам относятся здания правоохранительных органов, места массового скопления людей, вокзалы… Согласно постановлению правительства у нас запрещается пронос сумок, личных вещей, пакетов, сотовых телефонов, то есть тех предметов, которые могут привести в действие взрывное устройство.
К сожалению, ни номер этого суперсекретного постановления правительства, ни дату его опубликования он не назвал.
— А почему тогда планшет проносить можно, а сотовый нельзя? – продолжал Николай Абт. — У него же больше возможностей.
— Этот вопрос возникает у любого здравомыслящего человека, — ответил зампрокурора. – Мы люди в погонах. Нам приказали – мы обязаны выполнять.
При этом он добавил, что будет рад, если отменят запрет на смартфоны. Потому что они являются средством защиты от коррумпированного чиновника или полицейского. С его помощью можно записать момент вымогательства взятки или просто хамского отношения со стороны госслужащего.
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Запрет смартфонов преследует только одну цель: чтобы чиновник вел себя по хамски перед вами и нагло вымогал деньги с вас, зная о том, что эти его действия никто не запишет при помощи смартфона!
Только для этого введен этот запрет: вымогай деньги чиновник и хами безнаказанно!
Других целей у этого запрета нет!
А постановлений правительства, естественно никаких нет, это просто лютый произвол вороватых и наглых чиновников!
Ушлепок
22 июня, 2017 в 12:54
Так для того запрет и вводили, чтобы не записывали.
Санёк
22 июня, 2017 в 13:03