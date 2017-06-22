Курс нацвалюты сложился на уровне 327,41 тенге за доллар
Курс нацвалюты сложился на уровне 327,41 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 22 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, по итогам двух сессий 21 июня средневзвешенный курс тенге составил 326,28 тенге. Сегодня нацвалюта ослабела еще на 1,13 тенге. Первая сделка прошла по цене 327,06 тенге, она же и стала минимальной. Максимальная цена достигла 327,48 тенге. Объем торгов составил 115,300 миллиона долларов. В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар продается по 327,5 — 327,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 44,77 доллара за баррель, впервые с ноября 2016 года упав ниже 45 долларов.
Источник:tengrinews.kz
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Даже,если вся нефть кончится, доллар все равно будет рости. Но,придумают,например, что сахарный тростник в «теме», теперь,мы от него зависим.
Sleep Walker
22 июня, 2017 в 15:01
Доллар будет расти, потому как республика глупостями вроде производства товаров и продажи их за валюту не занимается. Продаем то, что добудем из дырки в земле. Ну и промышленные гиганты, доставшиеся в наследство от проклятых коммунистов и попиленные между наиболее приближенными и резвыми (в рамках человеколюбия), еще не загнулись. Вот и вся выручка на валютном рынке.
01
22 июня, 2017 в 16:31
У нефтянки нет будущего в качестве топлива, смиритесь уже. Живем не по средствам. Едим в три горла. И такого относительно хорошего уровня жизни не заслуживаем.
А если есть те, кто возмущается по поводу падения нац валюты, то есть второй вариант — сократить расходную часть бюджета.
А если копнуть глубже, то у нас весь республиканский бюджет больше чем на треть финансируется трасфертами из нац фонда.
Инвестор - теоретик
22 июня, 2017 в 16:18
Ждите в ближайшем будущем по 380 тенге за доллар!
!!!
22 июня, 2017 в 17:43
Ну как баррель упадет до 40 — так и будет вам 380
КО
22 июня, 2017 в 18:16