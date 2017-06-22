Тенге ослаб еще сильнее

Курс нацвалюты сложился на уровне 327,41 тенге за доллар

Курс нацвалюты сложился на уровне 327,41 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 22 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz. Напомним, по итогам двух сессий 21 июня средневзвешенный курс тенге составил 326,28 тенге. Сегодня нацвалюта ослабела еще на 1,13 тенге. Первая сделка прошла по цене 327,06 тенге, она же и стала минимальной. Максимальная цена достигла 327,48 тенге. Объем торгов составил 115,300 миллиона долларов. В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар продается по 327,5 — 327,7 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 44,77 доллара за баррель, впервые с ноября 2016 года упав ниже 45 долларов.

Источник:tengrinews.kz