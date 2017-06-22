Казахстанцы смогут пожаловаться на работу сотовых операторов

До конца года планируется запуск сервиса «Народный контроль качества сотовой связи».

Казахстанцы смогут пожаловаться на работу сотовых операторов. Сервис запустят к концу этого года. Об этом на отчётной встрече перед населением сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает ТК «Астана»

Он пообещал, что министерство будет реагировать на каждую жалобу от населения и своевременно принимать меры.

До конца года планируется запуск на сайте министерства сервиса «Народный контроль качества сотовой связи», который даст возможность населению отправлять отзывы о различных проблемах и сбоях в работе сотовой связи. В свою очередь мы будем реагировать на каждый отзыв и жалобу и принимать соответствующие меры», — заявил , Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.