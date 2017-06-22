До конца года планируется запуск сервиса «Народный контроль качества сотовой связи».
Казахстанцы смогут пожаловаться на работу сотовых операторов. Сервис запустят к концу этого года. Об этом на отчётной встрече перед населением сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает ТК «Астана».
Он пообещал, что министерство будет реагировать на каждую жалобу от населения и своевременно принимать меры.
До конца года планируется запуск на сайте министерства сервиса «Народный контроль качества сотовой связи», который даст возможность населению отправлять отзывы о различных проблемах и сбоях в работе сотовой связи. В свою очередь мы будем реагировать на каждый отзыв и жалобу и принимать соответствующие меры», — заявил , Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
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Очередная непродуктивная трата народных денег.
Сотовые операторы и сами доступны через ФБ. Только когда задаешь им конкретные вопросы — они начинают отмораживаться.
КО
22 июня, 2017 в 16:53
Я вообще противник мобильной связи,я как пейджер купил в 97-ом так и не нарадуюсь,правда последнее время до оператора не дозвонится,но это не главное,главное что он в чехле, одет на ремень брюк все это видят и жутко завидуют мне !!!
КО
22 июня, 2017 в 17:24
Врешь, хороняка!
Не в 97 — а в 95-м. И не купил — а на работе выдали.
КО
22 июня, 2017 в 18:21