В Жезказгане во второй раз загорелся крупный рынок

Площадь пожара составила 120 квадратных метров, жертв и пострадавших нет

Возгорание произошло на территории торгового рынка «Шаруа» в городе Жезказган. Тушение пожара заняло более одного часа, передает Tengrinews.kz.

Видео пожара сняли очевидцы. С их слов, это уже не первый случай возгорания на рынке. В марте текущего года рынок «Шаруа» был охвачен пламенем, но тогда пламя вспыхнуло ночью и на территории рынка никого не было. «Рынок горит уже во второй раз, как будто специально. Там еще не до конца сделали ремонт после последнего пожара. А тут снова огонь, а ведь рынок как раз только открылся после ремонта», — рассказывают очевидцы происшествия. По словам горожан, избежать человеческих жертв удалось только благодаря пожарным, но товар некоторых торговцев все-таки пострадал. Те, кто успел, вывозили товар прямо на улицу и кидали на землю. «Возгорание произошло на территории торгового рынка «Шаруа» в городе Жезказган. Горел одноэтажный бутик (отдел по продаже тканей). Произошло горение внутренней деревянной обшивки потолка и товарно-материальных ценностей. Пожар локализован в 20.54 и ликвидирован в 21.20. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС города. Причина пожара пока не установлена. По словам очевидцев, огонь мог вспыхнуть из-за сварочных работ, которые проводились на рынке во время ремонта.