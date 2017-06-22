Люди вы серьезно?

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Мужчина выложил фотографию в Facebook. На снимке он на вытянутой руке за одежду держит мальчика за окном на высоте 15-го этажа. При этом ребенку, по всей видимости, страшно, он не понимает, что происходит. Как отмечается, изображение отец подписал фразой «1000 лайков или я уроню его».