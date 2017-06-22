….
Мужчина выложил фотографию в Facebook. На снимке он на вытянутой руке за одежду держит мальчика за окном на высоте 15-го этажа. При этом ребенку, по всей видимости, страшно, он не понимает, что происходит. Как отмечается, изображение отец подписал фразой «1000 лайков или я уроню его».
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35140 материалов.
Посетители оставили 204829 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Даже если это и постановочная «шутка», то, явно, дебильная!
Наталья
22 июня, 2017 в 16:50
Дайте ссылку, я лайк поставлю!
Ванга
22 июня, 2017 в 17:42
«Рубрика «Дебилы, б…».
В Алжире отец держал за рубашку, высунув из окна 15-этажного здания своего двухлетнего сына, чтобы набрать тысячу лайков в Фейсбуке. Он вёл прямую трансляцию, в которой сообщил «1000 лайков или я его отпущу». Вчера идиота приговорили к двум годам тюрьмы.»
01
22 июня, 2017 в 18:19