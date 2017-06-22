Адрес редакции: г.Караганда, ул.Ержанова, 18, 4 этаж.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 35139 материалов. Посетители оставили 204823 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
Ну и что тут особенного? Автору невероятно тяжело выполнять требования этого знака?
Водитель
22 июня, 2017 в 16:34