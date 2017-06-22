Малыши сказали, что это был лучший день в их жизни
Старший сержант полиции Саламат Темирбаев устроил праздник для воспитанников детского дома. На это он потратил все свои отпускные.
-Саламат всегда с горечью смотрел на детей, которые играли за забором детского дома. Он понимал, что дети-сироты нуждаются не только в родителях, ласке, но и во внимании окружающих. Мир бывает к ним незаслуженно жесток, -сообщает пресс-служба Местной полицейской службы.
О своем решении Саламат Темирбаев рассказал коллегам, и они его поддержали. Старший сержант договорился с руководством центрального парка и привез детей в парк. Автобус с детьми сопровождали дорожные патрули. Малыши с удовольствием и вдоволь накатались на всех детских аттракционах в парке.
-Детишки, перебивая друг друга, делились впечатлениями и на прощание поблагодарили Саламата словами, которые тронули его до глубины души. Дети сказали ему, что это был лучший день в их жизни, — говорят в полиции.
29-летний старший сержант полиции Саламат Темирбаев служит в дорожно-патрульной полиции с 2012 года. За пять лет работы зарекомендовал себя в качестве компетентного и ответственного сотрудника. Саламат женат, воспитывает двоих маленьких детей.
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Браво!Есть еще не очерствевшие душой полицейские.
Ирма
22 июня, 2017 в 17:46