Обращения в «скорую» в РК хотят разделить по категориям

По информации Минздрава, среднее время ожидания скорой помощи в Казахстане составляет 31 минуту.

В Казахстане по-прежнему наблюдаются проблемы с вызовом скорой медицинской помощи. Об этом 22 июня в ходе отчетной встречи с населением сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Today.kz.

Министр отметил, что несмотря на то, что время приезда скорой помощи сокращается, до мировых стандартов Казахстану еще далеко. По информации Минздрава, среднее время ожидания скорой помощи в Казахстане составляет 31 минуту. В то время как в более развитых странах эта цифра вдвое меньше – 15 минут.

Это, по мнению Елжана Биртанова связано с тем, что подавляющее большинство вызовов связаны с обострением хронических заболеваний у пациентов.

«Недостаточно эффективная работа ведется. Недостаточное вовлечение населения в управление и заботу о себе, по своим хроническим заболеваниям, приводят к тому, что людям просто удобнее обращаться в скорую помощь. Это приводит к перегрузке и, безусловно, отражается на скорости приезда. Машины загружены не по назначению. В связи с этим, министерством был разработан новый проект приказа по оказанию скорой медицинской помощи, согласно которому все обращения будут категоризированы», — сообщил Елжан Биртанов.

По данным министра, только семь процентов вызовов скорой помощи связано с несчастными случаями, 3,5 процента – с родами.

Всего в 2016 году было зафиксировано более восьми миллионов вызовов скорой помощи, что на восемь процентов большем, чем в 2015 году.