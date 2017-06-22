«Шахтёр» продолжает проигрывать матчи

Болельщики в ярости

Вчера «Шахтёр» проиграл команде «Атырау» в 1/2 финала Кубка Казахстана со счётом 3:0. Болельщики карагандинской команды были в ярости, но похоже, что только они. Новое руководство пока никак не исправило положение клуба. В «Шахтёре» новый тренер, но его на матче не было. Комментарии давал исполняющий обязанности главного тренера Андрей Финонченко.

— Не которые факторы, повлияли на это поражение,- сказал на послематчевой пресс-конференции Финонченко,- может то, что играли на искусственном газоне и перешли на натуральный. Движение было слабым, за два тайма три-четыре опасных момента. Опять у нас получилось, что сможем дозаявить футболистов к этому матчу. Центрального защитника Дмитриенко, но что-то не получилось. Пришлось ставить Сергея Скорых, он получил травму, следом левый защитник получил травму. В этом году нас преследует какое-то невезение.

Болельщикам такие объяснения не понравились. Судя по всему, этот матч с «Атырау» нанёс ещё один сокрушительный удар по репутации карагандинского клуба. Болельщики абсолютно уверены, что игра была договорная.

— Нам нужно дать им понять, что они, живущие на наши деньги, должны иметь совесть. Мы не за то платим налоги с наших кровных, чтобы они потом матчи в такой мерзкой манере сливали и бюджет пилили,- пишут озлобленные комментаторы в группе фанатов.

И их можно понять, предыдущий матч команда сыграла со счётом 2:0, победив «Актау». Новый тренер Саулюс Ширмялис так и не появился на матче.