Здесь начнется ремонт дороги
В субботу, 24 июня, в Караганде перекроют улицу Гоголя от пересечения с проспектом Нуркена Абдирова до улицы Космонавтов. Получается, что будет закрыт проезд и по путепроводу. Здесь подрядчик начнет делать ремонт дороги. Власти приносят горожанам извинения за временные неудобства. Однако акимат не сообщает, сколько времени карагандинцам терпеть неудобства.
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Началось…
Шемодан
23 июня, 2017 в 09:32
Фёдоровский мост часть вторая называется
Карагандинец
23 июня, 2017 в 13:07
Покрывают вас каждое лето, как бык овцу…
Українець
23 июня, 2017 в 12:39
А я бы все дороги в городе перекрыл бы к чертям собачьим! Просто так, чтобы поугарать над вечно недовольными камментами от никчемных и бесполезных.
Ушлепок
23 июня, 2017 в 14:30
Ну что можно тебе сказать? Мелкий пакостник,обиженный.
!!!
23 июня, 2017 в 16:02
Молодець весь аппарат акимата работают
Житель
23 июня, 2017 в 14:36
Задолбали уже теперь опять везде пробки будут 😖
Светлана
23 июня, 2017 в 16:28