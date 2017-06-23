Завтра в Караганде перекроют улицу Гоголя вместе с мостом (схема)

Здесь начнется ремонт дороги

В субботу, 24 июня, в Караганде перекроют улицу Гоголя от пересечения с проспектом Нуркена Абдирова до улицы Космонавтов. Получается, что будет закрыт проезд и по путепроводу. Здесь подрядчик начнет делать ремонт дороги. Власти приносят горожанам извинения за временные неудобства. Однако акимат не сообщает, сколько времени карагандинцам терпеть неудобства.