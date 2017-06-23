Об этом в ходе отчетной встречи с населением заявил глава Минздрава.
Министр здравоохранения Елжан Бртанов считает необходимым вести в медицинских вузах массовый отсев студентов уже на начальном этапе получения образования. Таким мнением он поделился в ходе отчетной встречи с населением в Астане, передает Today.kz.
Министр считает, что нет смысла тратить время на нерадивых студентов.
«Мы планируем проводить внешнюю независимую оценку не только выпускников вузов, когда они завершают обучение, но и на этапе обучения. После первого-второго курсов должен быть массовый отсев будущих врачей. Это международная практика, поскольку чем дольше студент учится, тем больше в него денег вкладывается государством. Соответственно, нужно заранее их отсеивать, а не тогда, когда они уже на выходе, спустя шесть-семь лет, пытаются свой диплом получить», — заявил министр.
По словам Биртанова, министерство сейчас ведет разработку новых нормативных документов в этом направлении.
Ранее, выступая с отчетом перед населением, министр здравоохранения сообщил о том, что ведомство планирует снабжать онкобольных не только обезболивающими и наркосодержащими препаратами, но и таблетированными лекарствами, а также пластырями длительного действия.
Елжан Биртанов также рассказал, что обращения в «скорую» в Казахстане планируют разделить по категориям, так как медицинские бригады, по данным МЗ, загружены не по назначению.
Кроме того, министр констатировал, что скорость развития донорства в Казахстане не дает шансов выжить многим больным.
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А по другим специальностям пусть учаться что ли?
Водитель
23 июня, 2017 в 13:31
сумма взятки вырастет,страна такая
пора менять место жительства
Дмитрий
23 июня, 2017 в 21:10