Массово отсеивать нерадивых студентов-медиков предлагают в Казахстане

Об этом в ходе отчетной встречи с населением заявил глава Минздрава.

Министр здравоохранения Елжан Бртанов считает необходимым вести в медицинских вузах массовый отсев студентов уже на начальном этапе получения образования. Таким мнением он поделился в ходе отчетной встречи с населением в Астане, передает Today.kz.

Министр считает, что нет смысла тратить время на нерадивых студентов.

«Мы планируем проводить внешнюю независимую оценку не только выпускников вузов, когда они завершают обучение, но и на этапе обучения. После первого-второго курсов должен быть массовый отсев будущих врачей. Это международная практика, поскольку чем дольше студент учится, тем больше в него денег вкладывается государством. Соответственно, нужно заранее их отсеивать, а не тогда, когда они уже на выходе, спустя шесть-семь лет, пытаются свой диплом получить», — заявил министр.

По словам Биртанова, министерство сейчас ведет разработку новых нормативных документов в этом направлении.

Ранее, выступая с отчетом перед населением, министр здравоохранения сообщил о том, что ведомство планирует снабжать онкобольных не только обезболивающими и наркосодержащими препаратами, но и таблетированными лекарствами, а также пластырями длительного действия.

Елжан Биртанов также рассказал, что обращения в «скорую» в Казахстане планируют разделить по категориям, так как медицинские бригады, по данным МЗ, загружены не по назначению.

Кроме того, министр констатировал, что скорость развития донорства в Казахстане не дает шансов выжить многим больным.