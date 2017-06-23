В ночь с 22 на 23 июня в Караганде автомобиль марки Merсedes Benz врезался в здание и загорелся, передает корреспондент Tengrinews.kz.
ДТП произошло на бульваре Мира. Иномарка влетела в здание, где располагается ресторан Libe Brew. Владелец автомобиля получил легкие ссадины и ушибы. По информации пресс-службы Управления здравоохранения области, его здоровью ничего не угрожает.
«Сообщение о возгорании поступило 23 июня в 01.50. В 01.59 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров», — сообщила специалист пресс-службы ДЧС области Айжан Иса. Причины ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, иномарку, которая ехала на приличной скорости, «подрезали» на дороге.
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Ну нефиг летать, там ограничение есть!!!
Караганда
23 июня, 2017 в 12:39
гонщик наверное,
ГАЙцы где вы?
кстати, а что показывали камеры слеженияДВД?
Ван
23 июня, 2017 в 20:12
лишать прав навсегда
Дмитрий
23 июня, 2017 в 21:06