Карагандинцы, проживающие десятилетиями в чужих, когда-то брошенных квартирах, получили надежду

Теперь у людей есть реальная возможность получить жилье в собственность

В критические 90-ые годы чуть ли не половина пятиэтажек в Майкудуке, Пришахтинске и Сортировке оказалась бесхозной. Люди бросали свое жилье и покидали город, а то и страну в поисках лучшей жизни. Постепенно, когда все стало понемногу налаживаться, в брошенные квартиры начали заселяться люди. Кто-то восстанавливал чужие квартиры без разрешения, а кому-то акимат даже выдавал ордера. В полузаброшенные хрущевки стала возвращаться жизнь: появился свет, вода и тепло. Но одновременно с этим стали разгораться жилищные споры.

Узнав, что их дом восстановлен, на пороге у нелегальных «заселенцев» возникали реальные хозяева квадратных метров. Они беззастенчиво выставляли на улицу людей, которые когда-то позаботились об этих стенах. Сколько таких историй рассказывал «Новый Вестник» за свою 20-летнюю историю!

И вот, стало известно, что у горожан, которые долго живут на чужих квадратных метрах, появился шанс приватизировать это жилье. Об этом сегодня, на брифинге в Областной прокуратуре, заявил и. о. прокурора Абайского района Айдар Досмаков.

— Образовалось определенное количество людей, которые владеют этими квартирами, но не в состоянии их узаконить. Причина в том, что законодательно это вопрос не был урегулирован. Как всем известно, после распада Советского Союза весь жилищный фонд был государственным. В то время не было процедуры регистрации в управлении юстиции права собственности на объекты. Соответственно, большинство квартир остались неприватизированными, либо были приватизированы позже. Но в этих квартирах остались жить люди, которые не имели на них какие-либо права. Обсуждение этого вопроса длилось более двух лет. Мы отправляли письма со своими предложениями в областную и Генеральную прокуратуру, акиму области. Высказывалось много мнений. Эту проблему невозможно было решить в одиночку. Написали письмо в Верховный суд.

В итоге все решилось в здании областного суда, где собрались все заинтересованные структуры. Судьи, прокуроры, сотрудники акимата пришли к единому мнению, что нужно защищать интересы тех людей, которые сохранили это жилье. Прокуроры разработали целый алгоритм действий.

-Есть два варианта.Первый: есть квартира, которая зарегистрирована за неким лицом. Этот человек когда-то оставил свою квартиру и уехал. Сейчас в ней, допустим, живет семья, которая давно пытается ее узаконить. Сначала им нужно написать заявление в акимат. В нем семье нужно доказать, что они действительно долгое время там проживают. Это просто. Вы живете в этой квартире. Вам постоянно приходят уведомления по этому адресу. Вы оплачиваете коммунальные услуги. Ваши дети прописаны по этом адресу. Школа, участковый, КСК, соседи. В качестве доказательств даже принимаются фото и видео с каких-то торжеств и юбилеев 10-летней давности. Все это подтверждает тот факт, что вы долго живете там. Акимат в свою очередь подает иск о прекращении собственности за старым владельцем. Параллельно, эта семья тоже подает иск о признании права найма на эту квартиру. Если суд удовлетворяет оба иска, у людей появляется право найма жилья. Потом приватизация.

Во втором случае, когда у квартиры и вовсе нет хозяина, жилье попадает в коммунальную собственность. Акимат выдает жильцам право найма с последующей приватизацией. В этом случае все проходит без лишних проблем.

Прокуратура Абайского района уже провела ревизию «бесхозного» жилья и даже помогла матери одиночке с четырьмя детьми. Женщина заселилась в брошенную квартиру 15 лет назад. Никаких документов на жилплощадь у нее было. Беспомощностью и незащищенностью женщины воспользовались недобросовестные чиновники. За ее спиной квартиру приватизировали и пытались выставить мать с детьми за дверь. Ее интересы отстояла прокуратура. На чиновников завели уголовное дело. На скамью подсудимых попали два заместителя акима района и главный специалист ЖКХ. Всех осудили.

Прокуроры сообщают, что по всей области люди стали подавать подобные иски, чтобы получить в собственность квартиры.