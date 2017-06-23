Численность населения Казахстана достигла 18 млн человек

Численность населения Казахстана составила 18 млн человек. Об этом объявил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе V Всемирного курултая казахов.

«Я объявляю, что на 1 июля численность Казахстана составляет уже 18 млн человек. Ежегодно рождается более 400 тысяч детей. Хвала Всевышнему, что за эти годы мы сохранили численность населения Казахстана. В 1991 году при объявлении независимости доля казахов составляла всего лишь 40% от населения страны. Сейчас доля казахов составляет более 70%», – сказал глава государства.

В V Всемирном Курултае казахов принимают участие более 800 делегатов и гостей, в том числе 350 – из 39 стран мира. Среди них представители творческой, научной и педагогической интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, СМИ. Почти 80% делегатов и гостей курултая впервые участвуют в мероприятии. Сегодня проходит его торжественное открытие в Дворце Независимости с участием Президента Нурсултана Назарбаева, а также депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, руководителей министерств и ведомств, руководителей партий, общественных движений, национально-культурных центров.

V Всемирный Курултай казахов проходит с 22 по 25 июня. По словам организаторов, на курултай в этом году в основном приглашают молодых казахов из-за границы, добившихся успехов в различных отраслях.

Всемирный курултай казахов проводится с 1992 года, за это время став уникальной диалоговой площадкой и местом встреч этнических казахов, проживающих в разных уголках планеты.

Источник :informburo.kz