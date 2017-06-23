Карагандинскому департаменту госдоходов купят два дорогостоящих автомобиля

За них заплатят из областного бюджета

На сайте электронных госзакупок размещено объявление о покупке двух автомобилей за 9 и 7,5 миллионов тенге. Их приобретает госучреждение «Қоғамдық келесім», которое обеспечивает деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Однако новые машины понадобились не ему, а …департаменту государственных доходов.

На сайте электронных госзакупок есть техспецификация на оба автомобиля. Один из них, который покупают за 8 миллионов 920 тысяч тенге, должен быть класса Е, с автоматической трансмиссией и объемом двигателя «не менее 3470 куб.см». Кроме того, в документе подробно расписаны и другие технические характеристики. В их числе кожаная отделка панели приборов, панель приборов с цветным дисплеем TFT 12.3”, бортовой компьютер; проекция на ветровое стекло показаний бортового компьютера, отделка кожей дверных панелей, хромированные внутренние ручки дверей, центральный подлокотник, отделанный кожей, подсветка в порогах, отделка сидений кожей. Безопасность тоже важна. В машине должны быть: система активного управления с системой предупреждения о возможном столкновении, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, коленные подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности и шторки безопасности.

Примерно такие же требования заказчик предъявляет и ко второму автомобилю, которых собирается купить. Его цена 7 миллионов 500 тысяч тенге. Машина должна быть класса D, с автоматической трансмиссией и объемом двигателя не менее 2359 куб см.

Чтобы выяснить, для кого покупают эти автомобили и по какой необходимости, корреспондент nv.kz обратился в «Қоғамдық келесім» при акимате Карагандинской области. Его директор Тлеубек Камалиев прояснил ситуацию. Оказалось, что машины покупают не для Ассамблеи народа Казахстана, а для департамента государственных доходов.

— Мы приобретаем две машины по согласованию с министерством финансов и акиматом области через единого организатора государственных закупок, — сказал директор КГУ «Қоғамдық келесім» Тлеубек Камалиев. – Автомобили предназначены для служебного пользования департамента государственных доходов Карагандинской области. Это бывшая налоговая.

— Причем здесь Ассамблея народов Казахстана?

— Этот конкурс проводится через наше учреждение, так как мы являемся подразделением акимата Карагандинской области.

— А сам департамент госдоходов не может себе автомобили купить?

— Я этого не знаю. Но коль нам дали поручение – мы проводим госзакупки. Это не противоречит законодательству республики Казахстан. Потому что укреплением материально-технической базы некоторых департаментов занимается область. Вы знаете, что на днях для ДВД приобрели автомобили. Департаменту комитета национально безопасности тоже оказывается помощь из областного бюджета.

Тлеубек Камалиев уточнил, что после покупки автомобилей, их поставят на баланс управления госактивов, а потом передадут департаменту госдоходов в республиканскую собственность.

Корреспондент nv.kz обратился за комментариями в департамент госдоходов. Ведомство готовит ответ.