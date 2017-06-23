Сфера ЭКСПО вызвала неожиданный ажиотаж (фото)

Возле главной сферы ЭКСПО сегодня утром огромный ажиотаж — сотни людей выстроились в очередь, чтобы попасть внутрь казахстанского павильона

Чтобы избежать столпотворения и неразберихи, охрана и волонтеры на входе делят людей на группы и запускают партиями.

Почему столько туристов решили одновременно посетить главную достопримечательность выставки — загадка.

Очередь состоит преимущественно из казахстанцев. Как отметили дежурившие на выставке полицейские, такое количество людей у сферы бывает нечасто.

«Может, пятница? Или время отпусков настало. Но все равно приятно, что все хотят в первую очередь попасть именно в наш казахстанский павильон«, — прокомментировал один из стражей порядка.

Отметим, что на всей территории выставки сегодня особенно много посетителей, хотя каких-то масштабных мероприятий на ЭКСПО не проводится.