Возле главной сферы ЭКСПО сегодня утром огромный ажиотаж — сотни людей выстроились в очередь, чтобы попасть внутрь казахстанского павильона
Чтобы избежать столпотворения и неразберихи, охрана и волонтеры на входе делят людей на группы и запускают партиями.
Почему столько туристов решили одновременно посетить главную достопримечательность выставки — загадка.
Очередь состоит преимущественно из казахстанцев. Как отметили дежурившие на выставке полицейские, такое количество людей у сферы бывает нечасто.
«Может, пятница? Или время отпусков настало. Но все равно приятно, что все хотят в первую очередь попасть именно в наш казахстанский павильон«, — прокомментировал один из стражей порядка.
Отметим, что на всей территории выставки сегодня особенно много посетителей, хотя каких-то масштабных мероприятий на ЭКСПО не проводится.
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А у людей поинтересоваться сил не хватило или ума? Бюджетников откуда нибудь скопом скорее всего привезли…
КО
23 июня, 2017 в 15:07
Просто сегодня не такая жара, как стояла в последние дни. Вот и решил народ погулять)
Арыстан
23 июня, 2017 в 15:10
Хотела на выходных сходить. Не хочу в очереди стоять ну ШО поделаешь…
Карина
23 июня, 2017 в 15:12
Просто бюджетников привезли. Еще и Казахмыс, Шубарколь и другие компании отправляют своих сотрудников.
Али
23 июня, 2017 в 15:18
Они хотят посчитать все её трещинки))на стекле
kazax
23 июня, 2017 в 15:31