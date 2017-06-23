Снизилась максимальная ставка по депозитам в иностранной валюте

Теперь она составляет всего 1,5 процента

Казахстанский фонд гарантирования депозитов снизил ставку вознаграждения по депозитам в иностранной валюте. Теперь она составляет 1,5 процента годовых. До этого она была на уровне 2 процентов. Получается, что хранить деньги в долларах и евро стало еще более невыгодно.

«Совет директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов также принял решение о снижении максимальной рекомендуемой ставки по депозитам в иностранной валюте до 1,5 % с 1 июля 2017 года», — сообщается на официальном сайте ведомства http://www.kdif.kz.

При этом утверждена ставка по депозитам в тенге для физических лиц. Она осталась на прежнем уровне и составила 14 процентов годовых.

Вместе с тем фонд гарантирования депозитов напоминает, с 1 января 2017 года максимальные рекомендуемые ставки относятся не к номинальным, а к эффективным. Обращаем внимание вкладчиков банков: Фонд гарантирует банковские вклады, остатки на текущих счетах и платежных картах вне зависимости от ставки вознаграждения.

Гарантия распространяется на все виды депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальный размер гарантийного возмещения по депозитам в национальной валюте составляет:

— по вкладам и банковским счетам в тенге – до 10 миллионов тенге,

— по вкладам и банковским счетам в иностранной валюте – до 5 миллионов тенге.