Инициативная группа занимается розыском пропавших людей
В команду «Rina.KZ» нужны новые участники. Группа занимается розыском исчезнувших людей. Команде нужны добровольцы по всей Караганде и области. Они должны будут распространять листовки, ориентировки в соцсетях и на улице, выходить на поиск исчезнувшего человека, и свидетелей.
Обращаться по телефонам или в WhatsApp: 8 708 352 64 60, 8 747 349 57 17, 8 705 550 84 25.
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Как только на каждого полицейского наденут не снимаемый браслет с GPS-треекером
Сразу люди перестанут проподать преступность снищится на 95%
Я недавно смотрел интервью министра МВД там он заявил что сегодня у каждого потрульного полицейскиго есть нагрудный видеорегистратор с GPS датчиком
Вышел наулицу обошел полгорода не одного полицейского не встретил с нагрудным видео регистратором
Это о чем говорит госсударство потратило миллиарды на закупку регистраторов
А полицейские их не одивают
Это о чем говорит это говорит о корумпированости полицейские не хотят чтоб было видно что и когда они делают и как в рабочие время
vas
23 июня, 2017 в 18:24
А у них есть сайт? Rina.KZ, хоть внешне и похоже на адрес, не открывается.
свсвсв
24 июня, 2017 в 11:23
Сайта своего у них нет. Есть группа в OK https://ok.ru/kzpoisk
ваван
26 июня, 2017 в 21:40
Это Карагандинские волонтёры https://ok.ru/group53173064302672
ваван
26 июня, 2017 в 21:44