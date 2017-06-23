Команде волонтёров нужны новые участники

Инициативная группа занимается розыском пропавших людей

В команду «Rina.KZ» нужны новые участники. Группа занимается розыском исчезнувших людей. Команде нужны добровольцы по всей Караганде и области. Они должны будут распространять листовки, ориентировки в соцсетях и на улице, выходить на поиск исчезнувшего человека, и свидетелей.

Обращаться по телефонам или в WhatsApp: 8 708 352 64 60, 8 747 349 57 17, 8 705 550 84 25.