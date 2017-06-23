Воспитанники детского дома поедут на тренировочную базу «Челси»

Ребяита выиграли Чемпионат по футболу

Воспитанники карагандинского областного детского дома «Таншолпан» выиграли Чемпионат по футболу среди детских домов. Главная награда — поездка на футбольную базу «Челси» и знаменитый стадион «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Помимо поездки к действующим чемпионам Англии победители «Навстречу мечте» посетят матч европейских клубов.

Всего в турнире участвовало 12 команд со всей страны.

В 2015 году команда детского дома «Таншолпан» уже становилась чемпионами благотворительного проекта «Навстречу мечте». Ребята отправились в Мюнхен, где посетили ФК «Бавария», а также побывали на матчах грандов мирового футбола мюнхенской «Баварии», «Реал Мадрид», «Милан» и «Тотенхэм» в рамках турнира Audi Cup.