Для развития туризма в Балхаше будет улучшено транспортное сообщение

Жители города Балхаш и местные предприниматели просят руководство области расширить возможности транспортных путей. Это касается и железнодорожного сообщения, и авиаперелетов.

На заседании актива Балхаша с участием акима Карагандинской области Ерлана Кошанова были озвучены актуальные вопросы, требующие решения. Поскольку город находится на берегу озера Балхаш, большинство малых и средних предприятий работают в сфере туризма. Но в последнее время транспортное сообщение с Балхашом затруднено.

— В 2016 году был отменен железнодорожный маршрут Караганда-Балхаш-Караганда, — сообщил аким города Александр Аглиулин. — В связи с увеличивающимся потоком туристов в Балхаш, а также по просьбе жителей города, необходимо возобновить этот маршрут. И, кроме того, восстановить прицепной вагон по направлению Балхаш-Москва. В связи с закрытием автомобильной трассы в зимнее время необходимо выделить дополнительные пассажирские вагоны к поезду сообщением Караганда-Балхаш-Караганда.

Также аким города рассказал о необходимости реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Балхаша (филиала АО «Жезказган Эйр»). Взлетно-посадочная полоса находится на балансе Министерства обороны РК. В 2007 году был проведен частичный ремонт полосы.

— В связи с увеличивающимся потоком туристов в Балхаш, в том числе в период проведения ЕХРО и 80-летия города, и в связи с развитием пляжного туризма требуется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, — добавил Александр Аглиулин. — Кроме того, в целях обеспечения антитеррористической безопасности необходимо установить досмотровое оборудование. Неоднократно направленные заявки в Комитет гражданской авиации остаются без удовлетворения.

Также на совещании были озвучены проблемы малого и среднего бизнеса. В частности, говорили о том, что банки отказывают в финансировании проектов из-за низкой стоимости залогового имущества. И это одна из главных проблем предпринимателей в Балхаше.

— Направлено письмо в Управление сельского хозяйства о включении города Балхаш с прилегающими поселками в список кредитуемых через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства Карагандинской области» по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Это позволит развить семейный и индивидуальный бизнес на селе, — сообщил аким города.

Кстати, говоря о бизнесе в сфере сельхозтоваропроизводства, представители компании «Балхаш сут» жаловались на нехватку сырья. Проектная мощность предприятия рассчитана на переработку 300 тонн молока, однако на данный момент предприятие перерабатывает всего лишь 30 тонн сырья.

— Где сельхозкооперативы? Я постоянно слышу от производителей, что им некуда сбывать сырье. А тут предприятия всего лишь на 10 процентов отрабатывают свою мощь, — сказал глава региона. — Я поручаю Управлению сельского хозяйства совместно с акимами Шетского и Актогайского районов и города Балхаш, а также с представителями производителей и переработчиков сельхозпродукции провести совещание. Нужно обсуждать эти проблемы и искать пути их решения.

Все эти вопросы, озвученные в ходе совещания, руководство области пообещало детально рассмотреть. По реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта будут вести переговоры с Министерством обороны.

Источник:karaganda-region.gov.kz