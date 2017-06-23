Про ПДД не слыхали?

Предлагаю для обсуждения новый ролик. Вопрос касается знатаКОв ПДД. Как вы считаете нарушают ли ПДД водители крайнего правого ряда? Очевидно, что каждый такой манёвр создаёт опасные аварийные ситуации. Видео снято в районе «Toyota-центр»

https://www.youtube.com/watch?v=qrdu7hIj4r0

От: Fara