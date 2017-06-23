Предлагаю для обсуждения новый ролик. Вопрос касается знатаКОв ПДД. Как вы считаете нарушают ли ПДД водители крайнего правого ряда? Очевидно, что каждый такой манёвр создаёт опасные аварийные ситуации. Видео снято в районе «Toyota-центр»
https://www.youtube.com/watch?v=qrdu7hIj4r0
От: Fara
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Это видео недоступно.
Сожалеем об этом.
КО
23 июня, 2017 в 20:43
Это видео недоступно.
Санёк
23 июня, 2017 в 21:18