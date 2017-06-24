Очередникам Караганды предлагают жильё в новом микрорайоне «Панель-центр»

Прием заявок начнется после того, как дом сдадут в эксплуатацию

Карагандинским очередникам предлагают кредитное жилье в новостройках «Панель-центра». Они возводятся по государственной программе. Прием документов начнется в июле. Но для того чтобы получить там квартиру, нужно подтвердить свою платежеспособность.

«Спрос очень большой»

Государственная программа «Нурлы Жер» действует в Казахстане всего полгода. В нее вошли две другие программы, которые разработали раньше, — Программа развития регионов до 2020 года и «Нурлы Жол». Вот по ним-то в микрорайоне «Панель-центр» и строят три многоэтажки. В общей сложности здесь будет 1128 квартир. Причем цены на них разные. 792 квартиры, которые относятся к Программе развития регионов, продают по 100 тысяч тенге за квадратный метр. А остальные 336, которые включили в «Нурлы Жол», по 140 тысяч тенге за квадрат. Отметим, что для нашего города это весьма доступные цены. Вторичное жилье на Юго-Востоке стоит дороже.

— Основной особенностью этих двух программ является то, что квартиры будут распределяться между очередниками и нашими вкладчиками в пропорции 50 на 50, — рассказывает заместитель директора карагандинского областного филиала «Жилстройсбербанка» Куат Толеуханов. — Отбор участников среди наших клиентов уже начался. А очередники смогут подавать документы в акимат только с момента ввода дома в эксплуатацию. Ориентировочно это произойдет в июле.

Сегодня в очереди на жилье в Караганде стоят более 14 тысяч человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-сироты, оралманы, госслужащие, бюджетники, военные и владельцы жилья, которое признано аварийным. Очередь двигается очень медленно. Потому что социальное жилье у нас не строится. Власти выходят из положения в основном за счет арендного и кредитного жилья.

— Спрос на эти квартиры очень большой, — уверяет исполняющий обязанности заместителя руководителя отдела жилищных отношений Азамат Егизгельдинов. — К примеру, когда мы распределяли жилье в «Шапагате», у нас было более 1000 заявок. Ведь сначала документы принимаем мы, а потом люди идут в «Жилстройсбербанк» на проверку платежеспособности. Квартиры в кредит берут очередники разных категорий. В основном это работники бюджетных организаций, госслужащие и неполные семьи.

По словам чиновника, в микрорайоне «Шапагат» не осталось невостребованных квартир.

Аренда для очередников

Теперь расскажем о каждой из двух госпрограмм отдельно. Программа развития регионов до 2020 года действует у нас уже несколько лет. Она пришла на смену «Доступному жилью». По этой программе карагандинцам предлагают 300 квартир в доме №2 «Панель-центра». Он состоит из одной 14-этажной и четырех 16-этажных блок-секций. В них только одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 41 до 71 квадратных метров. Отметим, что 150 из них по 100 тысяч тенге за квадрат распределят среди клиентов «Жилстройсбербанка» и столько же — среди очередников акимата.

— Для вкладчиков мы объявили прием документов с 12 июня, — говорит Куат Толеуханов. — Он продлится до 11 июля. Основные требования к претендентам — это открытый депозит в «Жилстройсбербанке» и достаточная сумма накоплений. Она должна быть не менее 30 процентов от стоимости квартиры, которую хочет получить наш клиент.

Что же касается очередников, то подавать заявки им пока рано. Акимат Караганды еще не объявил дату приема документов. Требования к очередникам такие же, как к клиентам банка. Во-первых, у них и у членов их семей не должно быть жилья на территории Казахстана. Во-вторых, не должно быть фактов того, что человек продал или подарил свою недвижимость, преднамеренно ухудшив свои жилищные условия. И, в-третьих, он обязан пройти проверку платежеспособности в «Жилстройсбербанке».

— Если доходы очередника не позволяют приобрести жилье в кредит, то он имеет право получить его в аренду на срок не более восьми лет с последующим выкупом, — объясняет замдиректора областного филиала «Жилстройсбербанка». — В течение этого времени человек должен накопить 50 процентов от стоимости квартиры. В этом случае мы выдадим ему кредит по ставке от пяти процентов и ниже. После его погашения жилье станет собственностью очередника.

Добавим, что такое послабление для вкладчиков банка не предусмотрено. Они могут купить квартиру в «Панель-центре» только в кредит.

Цена не изменится

Что касается госпрограммы «Нурлы Жол», то она направлена на более состоятельных карагандинцев. Потому что, во-первых, цена квадратного метра жилья по ней составляет 140 тысяч тенге. А, во-вторых, аренда с последующим выкупом для участников этой госпрограммы не предусмотрена. Все квартиры будут кредитными. Всего их 168. Одна половина достанется вкладчикам «Жилстройсбербанка», а вторая — очередникам.

— Прием заявок от вкладчиков у нас начался 19 июня, — говорит Куат Толеуханов. — Он продлится до 18 июля. Отмечу, что по программе «Нурлы Жол» есть обязательное требование для всех участников — это наличие первоначального взноса. Он составляет не менее 30 процентов от стоимости квартиры.

По словам банкира, в нашей области примерно пять тысяч вкладчиков накопили достаточно денег, чтобы оформить кредит на жилье в «Панель-центре». А квартир для них в жилом комплексе всего 84. Как будут отбирать претендентов, если, к примеру, заявки подадут около тысячи человек?

— У нас утверждена балловая система отбора участников, — рассказывает замдиректора областного филиала «Жилстройсбербанка». — Банк отбирает их исходя из нескольких критериев. Учитывается то, сколько лет человек является клиентом банка, какие имеет накопления и как он их копил: делал ли ежемесячные взносы или положил крупную сумму денег несколько месяцев назад.

После того как прием заявок закончится, банк сформирует список претендентов на жилье по госпрограмме по баллам — от максимального к минимальному. Первые 86 человек из него получат первоочередное право на оформление кредита. Однако те из них, кто не пройдет проверку платежеспособности, отсеются. В этом случае банк будет проверять людей, стоящих в списке ниже.

Заявку на покупку жилья можно подать через сайт или мобильное приложение банка.

Самый главный вопрос, который волнует всех: не вырастет ли цена на государственное жилье? Ведь часто бывает, что застройщик не укладывается в смету и несет дополнительные расходы. А расплачиваться за это приходится будущим жильцам новостройки.

— Да, бывают такие случаи, — признает банкир. — Если возникнет такая ситуация, то разницу в цене между ожидаемой и фактической стоимостью квадратного метра, будет покрывать акимат за счет бюджета. Но для участников госпрограммы цены на жилье не изменятся.