Открытое проявление дискриминации судом по социальному признаку

Правосудие по Казахстански это когда судья должен судить по закону и личному внутреннему убеждению стремясь к тому чтоб его решение было безупречно справедливым

Но в Казахстане судьи так не судят

Из личного примера на трех судебных процессах я так и не смог доказать что материальный ущерб есть нескольких видов

1-это когда ущерб материальный причинен самим ответчиком по исковому заявлению в результате действий не регулируемым законодательством РК но регулируемыми гражданско правовыми отношениями

То Есть если человек пришел в гости и случайно разбил дорогую Вазу в данном случае не требуется вызывать полицию для фиксирования факта причинения имущественного ущерба и выявлять чьи именно действия привели к трагедии для вазы это или хозяин ее не правильно поставил толи гость не по правильной траектории двигался

2-й вид причинения материального ущерба это когда ущерб причинен в результате действий регулируемых законодательством к примеру ДТП законодательством регулируется эксплуатация и хранение транспортных средств и владельцы транспортных средств управлять и оставлять на стоянки транспортное средство обязанны по законодательству и это регулируется адменистративным кодексам

И в случае причинения ущерба одним транспортным средством другому вопрос решается компромиссным решением между владельцами транспортных средств без суда

Или составлением должностным лицом протокола административного правонарушения и ДТП и передачей дела для разбирательства в суде

Так вот правельность составление протокола влияет на то будет выплачена страховка пострадавшему или нет будет виновник привлечен к административной ответственности или нет

Значит в соответствии законодательства если действия сотрудников полиции привели к тому что виновник не предстал перед судом и добровольно отказался возмещать причиненный ущерб в результате ДТП в данном случае сотрудники полиции являются виновниками причинения материального ущерба в результате незаконного освобождения от ответственности лица причинившего материальный ущерб

В моем случае по факту ДТП ущерб не выплачен мне по вине сотрудников полиции

1-Так как сотрудники полиции неправильно оценил доказательства и показания водителей умышленно

Доказательство этому полицейский рисовал схему ДТП на основание двух видеозаписей

Кто нибудь из Вас может нарисовать случайно неправильное расположения ТС на дороге по видеозаписи на которых дорога имеет четко выделенную разметку от дорожного полотна

После апелляционного суда полицейские не переоформили протокол ДТП и не передали его на рассмотрение в суд так как это указано в законодательстве

Полицейские незаконно применили ст 62 часть 1 к виновнику ДТП с нарушением ст 62 часть 1

Полицейские не выполнили частное постановление суда в котором четко сказано что УВД Карагандинской области должно выявить лиц превысивших должностные полномочия без суда предрешили исход дела в пользу виновника ДТП и незаконно применили ст 62 часть один к виновнику ДТП

И после того как все эти факты на суде были доказаны суд принимает решение отказать в исковых требованиях к УВД области

Господа судьи и прокуроры а Вы законодательство РК почитайте внимательно там четко ясно указано что если в ходе административного или гражданского судебного заседания выявляются факты нарушения закона юридическими и должностными лицами то Судом и прокуратурой должны быть приняты меры для привлечения должностных лиц нарушивших законодательство к ответственности

А не отказывать в иски на возмещение ущерба причиненного в результате нарушения законодательства должностными лицами в результате превышения полномочий и применения незаконно статей смягчающих участь нарушителей или полностью освобождающих от ответственности

Данные нарушения конституционных прав граждан судьи Карагандинских судов допускают благодаря тому что прокуроры не контролируют законность действий судьи и других должностных лиц

От: Василий