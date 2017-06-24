Игрушки с символикой EXPO и в форме национального орнамента придумали в Казахстане, а изготовят в Китае.

Спиннер — игрушка, которая заинтересовала несколько миллиардов человек за один месяц, теперь будет выполнена в казахском национальном стиле, передает Today.kz. Эскизы разместил на своей странице в Facebook блогер Ерлан Сакенов.

Известно, что реализацией проекта занята компания Qazaq Spinners. Ассортимент пока маленький. Предлагается две модели — в виде логотипа EXPO 2017 и в виде национального орнамента Қошқар мүйіз.

Мнения пользователей на счет нужности и безопасности такой игрушки разделились.

«Такие острые спиннеры явно не для детей», — написала в комментарии к посту Гульнара Абуова.

«Я закажу обязательно детям», — пообещала Айгуль Исанова.

«Что интересного в спиннере?» — недоумевает Асан Мусабаев.

«Модная игрушка у детей сейчас. Смысл нулевой. Цены доходят до 10 тысяч тенге. По сути простой подшипник», — пояснил Айбек Алкенов.

Игрушка на самом деле модная. Продается как в пластиковом, так и в металлическом корпусах, с подсветкой и без.

Поставщики спиннеров с символикой EXPO заявили, что их игрушки будут выполнены из металла. Они хотят, чтобы «национальный орнамент стал мировым трендом» и у посетителей международной выставки в Астане «осталась память об EXPO».

Руководитель проекта Досан Каумен рассказал, что стоимость одного спиннера составит 6 000 тенге.