Спиннер — игрушка, которая заинтересовала несколько миллиардов человек за один месяц, теперь будет выполнена в казахском национальном стиле, передает Today.kz. Эскизы разместил на своей странице в Facebook блогер Ерлан Сакенов.
Известно, что реализацией проекта занята компания Qazaq Spinners. Ассортимент пока маленький. Предлагается две модели — в виде логотипа EXPO 2017 и в виде национального орнамента Қошқар мүйіз.
Мнения пользователей на счет нужности и безопасности такой игрушки разделились.
«Такие острые спиннеры явно не для детей», — написала в комментарии к посту Гульнара Абуова.
«Я закажу обязательно детям», — пообещала Айгуль Исанова.
«Что интересного в спиннере?» — недоумевает Асан Мусабаев.
«Модная игрушка у детей сейчас. Смысл нулевой. Цены доходят до 10 тысяч тенге. По сути простой подшипник», — пояснил Айбек Алкенов.
Игрушка на самом деле модная. Продается как в пластиковом, так и в металлическом корпусах, с подсветкой и без.
Поставщики спиннеров с символикой EXPO заявили, что их игрушки будут выполнены из металла. Они хотят, чтобы «национальный орнамент стал мировым трендом» и у посетителей международной выставки в Астане «осталась память об EXPO».
Руководитель проекта Досан Каумен рассказал, что стоимость одного спиннера составит 6 000 тенге.
Ппц, три дня слез и убеждений, что это ну оооочень полезно, два дня упорной работы по прополке травы на даче и на честно заработаные покупка спинера… Сутки, не выпускал из рук даже спал с ним. Пол дня на модернизацию, утяжелить, чтоб….. (ну вращается быстрее) Вторая неделя, как он лежит в машине и сын даже не вспоминает о нём. Обьясните мне, нафига он нужен, тем более за 6000…
Я
24 июня, 2017 в 11:47
Копия с сюррикена. «Придумали» сюррикен с подшипником? За шесть тысяч…»Мировой тренд». Позор какой-то.
02556
24 июня, 2017 в 12:01
Главное уже фирму открыли и зарегистрировали! Осталось госсзаказ разместить! И конец китайской монополии!
Я
24 июня, 2017 в 12:50
Ручка от мясорубки — спиннер моего детства 😄
Ванина
24 июня, 2017 в 12:43
Будет в каждом магазине
Казахстанский ЕХРОспиннер
Всем желаю приобщиться —
Очень нужная вещица!
В сотку пялиться устал,
ЕХРОспиннер в руки взял
Покрутил и повертел —
День быстрее пролетел
Ну а там, глядишь, зараплата!
Вот ещё бы бульбулятор!
.
24 июня, 2017 в 14:21