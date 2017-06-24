Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Рахимовой и пожизненно лишить права занимать должности на государственной службе
Темиртауский городской суд признал Бакшагуль Рахимову виновной в неоднократном получении взяток со своих подчиненных и назначил ей наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной максимальной суммы взятки, то есть 5 600 000 тенге, передает Tengrinews.kz.
Согласно материалам судебного дела, самая крупная сумма, полученная Рахимовой в качестве взятки, — 80 тысяч тенге. Исходя из этой суммы и была назначена окончательная сумма штрафа.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Рахимовой и пожизненно лишить права занимать должности на государственной службе и в других органах местного самоуправления.
Первую взятку Рахимова получила 28 декабря 2016 года от директора подведомственного осужденной учреждения ГККП «Детский сад №13 «Кораблик»за направление на прием вне очереди в дошкольную организацию ее племянника. Осужденная из корыстных побуждений подписала направление на прием ребенка в дошкольную организацию вне очереди, а взамен потребовала от директора садика десять тысяч тенге. Позже подобные сделки стали привычным делом для Рахимовой. Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.
«При назначении наказания подсудимой Рахимовой судом учитываются условия процессуального соглашения, характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесение преступления к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, ее поведение до и после совершения преступления, отсутствие судимости, положительная характеристика по месту работы, смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, стало чистосердечное раскаяние виновной», — сообщили в суде. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и (или) опротестован всеми участниками процесса в Судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда, через Темиртауский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. Напомним, ранее сообщалось, что сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области задержана руководитель отдела образования Темиртау Бакшагуль Рахимова. Ее подозревали в получении взятки от директора детского сада. Также сообщалось, что в деле фигурируют шесть должностных лиц, которых подозревают в даче взятки Рахимовой. В отношении них ведется в отдельном порядке досудебное производство.
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В таких случаях мне всегда интересна одна вещь: НЕУЖЕЛИ НЕДОСТАТОЧНО СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ, ЧТОБЫ ВОТ ТАК НЕ ДОРОЖИТЬ СВОИМ МЕСТОМ РАБОТЫ????????
Ванина
24 июня, 2017 в 12:39
У них не должность, а ступенька
Себе чуть чуть, наверх маленько
Не будешь с верхними делиться,
То можно в самый низ скатиться
.
24 июня, 2017 в 13:39
У нас при минимальной зп в девяносто тысяч(с лишним), вообще взятки ж не брать можно) А если серьёзно, то как-то в более крупных делах обходятся без всяких конфискаций и лишений занимать должности, обходятся банальной отсрочкой с повышением дальнейшим
Лилия
24 июня, 2017 в 23:36
Класс!!! Пять лимонов и не присела. А те, кто собирал для нее и нес-вообще тут не причем? Никто не хочет ворошить осиное гнездо. Получается она одна из воздуха капусту рубила. Сказочный город. Волшебная страна.
02556
25 июня, 2017 в 07:09
По идее нужно было системный побор плюсовать и умножать на 50. Так было б справедливо, штраф 50 лимов. конфискацЫя и 20 лет на нарах. Везде уже хапуги и не боятся ничего.
Да уш!!!
25 июня, 2017 в 12:51
если ему влёгкую столько лавэ отдать,мысли такие :В одной очень дружной и большой семье жила-была
слепая девочка. Каждый вечер на ужин мама делала
пельмени и подавала их на стол, и каждый вечер
слепая девочка вытягивала перед собой руки, и
ощупывая тарелку бормотала себе под нос:-Опять
мне пельменей не доложили… И вот в один
прекрасный день отцу все это надоело, и он
говорит матери:-Слушай! Как она мне надоела! Да
возьми и отвари ей таз пельменей-пусть
задавится!… Мать так и делает, заправляет
пельменями таз, отваривает, и ставит его перед
слепой девочкой… Та вытягивает руки, ощупывает
пельмени и говорит:-Представляю, сколько вы себе
наложили!…
kazax
25 июня, 2017 в 14:43
все несли. и ее могли закатать по полной-за организацию преступной группировки. а там уже статья другая и сроки. еще всплывет. таких не бросают.
02556
25 июня, 2017 в 21:12