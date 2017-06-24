Более 5,5 миллиона тенге выплатит экс-глава отдела образования Темиртау за взятку

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Рахимовой и пожизненно лишить права занимать должности на государственной службе

Темиртауский городской суд признал Бакшагуль Рахимову виновной в неоднократном получении взяток со своих подчиненных и назначил ей наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной максимальной суммы взятки, то есть 5 600 000 тенге, передает Tengrinews.kz.

Согласно материалам судебного дела, самая крупная сумма, полученная Рахимовой в качестве взятки, — 80 тысяч тенге. Исходя из этой суммы и была назначена окончательная сумма штрафа.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество Рахимовой и пожизненно лишить права занимать должности на государственной службе и в других органах местного самоуправления.

Первую взятку Рахимова получила 28 декабря 2016 года от директора подведомственного осужденной учреждения ГККП «Детский сад №13 «Кораблик»за направление на прием вне очереди в дошкольную организацию ее племянника. Осужденная из корыстных побуждений подписала направление на прием ребенка в дошкольную организацию вне очереди, а взамен потребовала от директора садика десять тысяч тенге. Позже подобные сделки стали привычным делом для Рахимовой. Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

«При назначении наказания подсудимой Рахимовой судом учитываются условия процессуального соглашения, характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесение преступления к категории тяжких преступлений, личность подсудимой, ее поведение до и после совершения преступления, отсутствие судимости, положительная характеристика по месту работы, смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, стало чистосердечное раскаяние виновной», — сообщили в суде. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и (или) опротестован всеми участниками процесса в Судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда, через Темиртауский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. Напомним, ранее сообщалось, что сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области задержана руководитель отдела образования Темиртау Бакшагуль Рахимова. Ее подозревали в получении взятки от директора детского сада. Также сообщалось, что в деле фигурируют шесть должностных лиц, которых подозревают в даче взятки Рахимовой. В отношении них ведется в отдельном порядке досудебное производство.