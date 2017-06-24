Cейчас в трансплантации различных органов нуждаются более трех тысяч казахстанцев.
В удостоверения личности либо в водительские права могут внести отметку о принятом человеком решении по посмертному донорству. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов во время проведения V Международного конгресса «Здоровье для всех», сообщает телеканал 24.kz.
По его данным, сейчас в трансплантации различных органов нуждаются более трех тысяч казахстанцев. А операции по пересадке проводят в 10 медицинских центрах страны.
«Мы вводим особый порядок, чтобы через электронную систему «Правительство для граждан» каждый человек мог написать соответствующее заявление и решение. Во многих странах это указывается в базовых документах удостоверениях личности или водительских правах», — сказал он.
Отметим, в Казахстане предусмотрена презумпция согласия на посмертное донорство, что означает, что врачи могут изъять органы человека без его согласия в случае его смерти. Для того чтобы это запретить, человек при жизни должен подать заявление.
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А если против , куда заявление то писать , я против .
$
24 июня, 2017 в 22:38
через электронную систему «Правительство для граждан» каждый человек мог написать соответствующее заявление и решение. Во многих странах это указывается в базовых документах удостоверениях личности или водительских правах», — сказал он
КО
25 июня, 2017 в 11:33
В свою поликлинику топай, потом расскажи только тут как прошло))
Интересующийся
25 июня, 2017 в 16:02
Зачем топать в поликлинику — если там этого не делают.
Ясно же в статье написано — где.
КО
25 июня, 2017 в 16:30
Ну и сгеиете после смерти ,а так хотя бы жизнь чью то спасли бы. Жаба душит даже после смерти
Нервная
25 июня, 2017 в 17:50
Если бы медицина реально была бы бесплатной, то можно было бы и согласиться себя на запчасти. А так только за деньги, прайс лист и кому деньги — в паспорт или ни как.
Водитель
25 июня, 2017 в 02:59
90% населения даже после смерти жаба душить будет
-!-
25 июня, 2017 в 12:36
Дело не в том что жаба душит. Дело в том что, при попадании в больницу человека в критическом состоянии, врачи будут думать как бы его на запчасти распродать а не вылечить.
Водитель
25 июня, 2017 в 13:49
Вот-вот мало ли какие мыслишки там у врачей будут в такой ситуации:))
Интересующийся
25 июня, 2017 в 16:03
Вы чушь то не пишите. За каждую смерть врач отвечает . Причем врачи обычных больниц никак с трансплантологией не связаны. Бред пишите
Нервная
25 июня, 2017 в 17:52
Хватит мычать доноры. Вас везде доят, а теперь и на органы пойдёте и спрашивать не будут. Главное войны нету.
Да уш!!!
25 июня, 2017 в 12:47
Я конечно не корыстный человек, но допустим ситуация, умер человек, который тянул свою семью, несчастный случай,оставив жену с ребёнком, им от этого что-то будет, кроме благодарственной грамоты…или наше гос-во как всегда все нахаляву хочет?
Караганда
25 июня, 2017 в 12:51
Что? Еще и грамоту за счет государства?
?
25 июня, 2017 в 14:29