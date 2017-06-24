Решение по посмертному донорству казахстанцев могут прописать в удостоверении личности

Cейчас в трансплантации различных органов нуждаются более трех тысяч казахстанцев.

В удостоверения личности либо в водительские права могут внести отметку о принятом человеком решении по посмертному донорству. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов во время проведения V Международного конгресса «Здоровье для всех», сообщает телеканал 24.kz.

По его данным, сейчас в трансплантации различных органов нуждаются более трех тысяч казахстанцев. А операции по пересадке проводят в 10 медицинских центрах страны.

«Мы вводим особый порядок, чтобы через электронную систему «Правительство для граждан» каждый человек мог написать соответствующее заявление и решение. Во многих странах это указывается в базовых документах удостоверениях личности или водительских правах», — сказал он.

Отметим, в Казахстане предусмотрена презумпция согласия на посмертное донорство, что означает, что врачи могут изъять органы человека без его согласия в случае его смерти. Для того чтобы это запретить, человек при жизни должен подать заявление.