О нашем настоящем и будущем

Почему в Казахстане развитие страны идет только в мечтах и на словах

Все очень просто потому что в Казахстане полицейские чиновники и прокуроры не ответственны за качество и эффективность работы

Что сейчас ждет чиновника который миллиарды тенге отдаст компание однодневки выигравшей тендер на ремонт дорог и эти дороги размоет первым дождем или асфальт уложенный летом растает весной ничего

Я считаю все должны нести гражданско правовою отведственость для того чтоб Казахстан не на словах и в мечтах разцвел как светское толерантное и цивилизованное государство

Чтоб любой гражданин РК мог подать в суд на любого ГР РК не зависимо от его должности и социального статуса

К примеру прововая система защиты должна работать так

Пришел дворник на работу в 5-часов утра подмел двор свотографировал на свой телефон в каком состояне его участок и пошел домой в 6-часов утра

Жильцы написали жалобу на КСК что в 8:00 в их дворе мусор

А КСК им фото с доказательством что двор был чист в 6:00 утра

А это значит что если хотите чтоб двор был Вашь в порядке заключайте договор с охранным агенством

Которые должны будут следить чтоб во дворе не собирались бечи молодеж пить пиво и гадить и ломать общественое имущество

Нанимайте парковщиков чтоб помогали жильцам и гостям правельно порковать машины и вызывать полцейских если кто то не хочет порковать свою машину так чтоб не создовать проблемы другим

Мы должны приучать себя жить по человечески а не по понятиям и понтам

Суды должны работать совсем другом формате не так как сейчас

Полицейские за каждую ошибку должны нести отведсвеность и возмещать в полном обьеме ущерб если этот ущерб причинен в результате ошибки полицейскиго

К примеру случилось ДТП и полицейские не правельно сосавили протокол и если человек доказал в суде что протокол был составлен не правельно то полицейский обязан возместить ущерб причиненый в результате ДТП

Это нужно для того чтоб полицейские за взятки не помогали виновникам ДТП

В моем случае 26.07.2016 полицейские не протокол оформляли а помогали виновнику ДТП помогали ему заучить что говорить в суде чтоб его оправдали

И это помогло виновнику ДТП на суде в СМАС где судья был подговарен чтоб не загружал вопросами виновника ДТП и не довал мне опровергать его заявления и не приобщал к делу доказательства доказывающие что виновник ДТП врет

Но на суде второй инстанции виновник ДТП забыл что ему советовали полицейские говорить и не смог устаять перед разоблочающей его ложь правде

Но полицейские и тут не оставили своего подопечного и всеравно помогли ему избежать наказания просто не законно применили ст 62 часть 1 с нарушением 62 часть 5

Я на двух судах это доказал но судьи и прокуроры всеравно не приняли не каких мер не к полицейским не к виновнику ДТП

А вить в Караганде случается в судки по 15-20 мелких ДТП в которых полицейские виновникам ДТП помогают запугать не виновника тем что не виновный не чего не докажет в суде

Самые распространеные ДТП это когда стоит не правельно припаркованая машина и человек ее пытается обехать и задивает

Полицейские давят на водителя мол ты ехал а эта машина стояла значит ты виноват

Но стоит дать полицейским тенге и полицейские начнут водителю стоявшей машины петь что машину он поставил в неположенном месте и значит он виноват и поют эту песню с припевами что если оформится протокол судья не известно кого оправдает а там штраф решение прав

И как только полицейским заплатит другой водитель полицейские заводят другую песню ребята Вы тут сами договоритесь кто кому должен напишите нам расписку что повреждения не значительные и претензий к друг другу не имеете

И все скажите но это вить хорошо что без суда для обоих водителей все решилось

Нет это не хорошо сами подсчитаете

В Казахстане на пять работающих человек один полицейский зарплата полицейских выплачивается с бюджета нашими налогаии и сборами с оплаты штрафов

Если за каждое мелкое ДТП водители не будут привлекаться к отведствености и платить штрафы по 21210 тенге то зарплата полицейским будет платиться с наших налогов

А если наши налоги будут уходить на зарплаты полицейских

То от этого будут стродать учителя потому что учителя самые социально не защищенные

И по этому зарплата учителя в много раз меньше зарплаты полицейского

Но полицейский в образованом цивилизованном обществе не нужен

А вот учитель нужен для того чтоб общество было цивилизованое

Потому что умными людьми легче строить светлое будущие

А вот с дураками которые не думают о будущем опасно и тяжело жить в настоящем

От: Василий