Жигер Садыков — казахстанский экстрасенс, предсказывающий будущее. Он принимает звезд отечественного шоу-бизнеса и других известных людей. Предсказатель рассказал порталу NUR.KZ о событиях, которые произойдут в стране после ЭКСПО.
— Жигер, вы стали известны общественности благодаря проекту «Руки помощи».
— Да, именно так. В 2013 году я стал финалистом проекта «Руки помощи» на телеканале Muz Life, организованного участницей «Битвы экстрасенсов» Алией Салимовой.
В течение двух часов эфира мы оказывали посильную помощь людям. Этот проект запомнился своим особенным форматом.
В ходе проекта люди решали беспокоящие их проблемы и получали ответы на свои вопросы. В этом году я принимал участие в шоу на канале СТВ «Путь успеха».
— Чем вы занимаетесь сейчас?
— Сейчас я провожу частные приемы жителям Астаны.
— Сколько людей в день вы принимаете? Сколько стоит ваш прием?
— После участия в вышеназванных проектах, увеличилось число обратившихся ко мне людей. В основном, в день я принимаю 8 человек. Инвалидов и пожилых людей я принимаю бесплатно.
Люди, которые приходят ко мне на прием, могут получить ответы на их вопросы. Единственное, что я прошу от своих клиентов — не приходить на прием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Я стараюсь оказать всю посильную помощь обратившимся ко мне людям.
— Из социальных сетей стало известно, что на ваш прием приходила Батес Мухитдинова (мама Аши Матай — ред.). В общем, часто ли вы принимаете «вип» клиентов?
— Я не делю людей на «вип» и других. Я не скрываю и того, что ко мне обращаются состоятельные люди.
— Общество нередко критикует предсказателей, что вы думаете по этому поводу?
— Мы ведь все люди. Ни один ясновидящий или целитель не ставит себя выше Аллаха. Я считаю, что предсказатели — связующее звено между Аллахом и людьми.
— Сейчас в Астане проходит выставка ЭКСПО-2017. Каков был уровень проведения выставки? Какие изменения ждут нашу страну после проведения ЭКСПО?
— ЭКСПО для нашей страны особенный, масштабный уровень. После выставки в 2017-2018 годах экономика Казахстана будет интенсивно развиваться, во внешней политике будут значительные изменения.
Я предсказываю, что будут изменения только в лучшую сторону. В следующие годы экономику Казахстана ожидают изменения, размер пенсий и пособий значительно вырастет.
— То есть, социальное положение наших граждан улучшится?
— Да, благосостояние народа улучшится, многие семьи без жилья получат дома и квартиры.
— А что вы скажете по поводу ситуации в мире? Многие ясновидящие предсказывают, что в ХХІ веке будет III мировая война.
— Я не согласен с такими предсказаниями. Я не предвижу войн в мире. Наоборот, среди разных наций установится мир и человечество будет жить в спокойствии.
Источник: Nur.kz
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 35181 материалов.
Посетители оставили 205033 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Цитата:»Ни один ясновидящий или целитель не ставит себя выше Аллаха. Я считаю, что предсказатели — связующее звено между Аллахом и людьми.» Т.е. без них,пообщаться с Всевышним-шансов нет,типа переводчиков они. А потом как в старом анекдоте:
— Чукча, где ты спрятал золото?
Переводчик:
— Чукча, где ты спрятал золото?
Чукча:
— Не скажу!!
Переводчик:
— Он не скажет.
— Если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
Переводчик:
— Чукча, они тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
Чукча:
— Золото зарыто у входа юрту.
Переводчик:
— Стреляйте, все равно не скажу!
kazax
25 июня, 2017 в 14:33
Это ж надо так съехать!!!
Из «Мастера и Маргариты»:
– А вам что же, мои стихи не нравятся? – с любопытством спросил Иван.
– Ужасно не нравятся.
– А вы какие читали?
– Никаких я ваших стихов не читал! – нервно воскликнул посетитель.
– А как же вы говорите?
– Ну, что ж тут такого, – ответил гость, – как будто я других не читал?
Достоины жалости-те,кто к нему обращается.
И еще:
Нассреддина спросили-«как избавится от сплетен?» Он ответил-«Нужно отрезать уши у тех,кто их слушает!». Как-то так.
02556
25 июня, 2017 в 18:07