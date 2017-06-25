Известный экстрасенс рассказал, что ждет Казахстан после ЭКСПО

Жигер Садыков — казахстанский экстрасенс, предсказывающий будущее. Он принимает звезд отечественного шоу-бизнеса и других известных людей. Предсказатель рассказал порталу NUR.KZ о событиях, которые произойдут в стране после ЭКСПО.

— Жигер, вы стали известны общественности благодаря проекту «Руки помощи».

— Да, именно так. В 2013 году я стал финалистом проекта «Руки помощи» на телеканале Muz Life, организованного участницей «Битвы экстрасенсов» Алией Салимовой.

В течение двух часов эфира мы оказывали посильную помощь людям. Этот проект запомнился своим особенным форматом.

В ходе проекта люди решали беспокоящие их проблемы и получали ответы на свои вопросы. В этом году я принимал участие в шоу на канале СТВ «Путь успеха».

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Сейчас я провожу частные приемы жителям Астаны.

— Сколько людей в день вы принимаете? Сколько стоит ваш прием?

— После участия в вышеназванных проектах, увеличилось число обратившихся ко мне людей. В основном, в день я принимаю 8 человек. Инвалидов и пожилых людей я принимаю бесплатно.

Люди, которые приходят ко мне на прием, могут получить ответы на их вопросы. Единственное, что я прошу от своих клиентов — не приходить на прием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Я стараюсь оказать всю посильную помощь обратившимся ко мне людям.

— Из социальных сетей стало известно, что на ваш прием приходила Батес Мухитдинова (мама Аши Матай — ред.). В общем, часто ли вы принимаете «вип» клиентов?

— Я не делю людей на «вип» и других. Я не скрываю и того, что ко мне обращаются состоятельные люди.

— Общество нередко критикует предсказателей, что вы думаете по этому поводу?

— Мы ведь все люди. Ни один ясновидящий или целитель не ставит себя выше Аллаха. Я считаю, что предсказатели — связующее звено между Аллахом и людьми.

— Сейчас в Астане проходит выставка ЭКСПО-2017. Каков был уровень проведения выставки? Какие изменения ждут нашу страну после проведения ЭКСПО?

— ЭКСПО для нашей страны особенный, масштабный уровень. После выставки в 2017-2018 годах экономика Казахстана будет интенсивно развиваться, во внешней политике будут значительные изменения.

Я предсказываю, что будут изменения только в лучшую сторону. В следующие годы экономику Казахстана ожидают изменения, размер пенсий и пособий значительно вырастет.

— То есть, социальное положение наших граждан улучшится?

— Да, благосостояние народа улучшится, многие семьи без жилья получат дома и квартиры.

— А что вы скажете по поводу ситуации в мире? Многие ясновидящие предсказывают, что в ХХІ веке будет III мировая война.

— Я не согласен с такими предсказаниями. Я не предвижу войн в мире. Наоборот, среди разных наций установится мир и человечество будет жить в спокойствии.

Источник: Nur.kz