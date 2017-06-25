Полицейские установили личность и задержали мужчину, который сфотографировал якобы процесс справления нужды на патрульный автомобиль в Алматинской области
Оскорбленные данным поступком полицейские поймали хулигана в день его фотосессии.
По словам полицейских, мужчина не справлял нужду, а только имитировал данный процесс.
«Административное дело в отношении данного мужчины уже передано в суд. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство«, — сообщила официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова.
Напомним, фотография с неправомерными действиями молодого мужчины на капоте полицейской машины была опубликована в соцсетях.
Между тем, известный активист-общественник, руководитель ОО «ОСА» Руслан Лазута назвал поступок хулигана «отражением отношения граждан РК к полиции».
«Такие или подобные фото нередко появляются в сети и наказание за подобные действия граждан не пугают, потому что уровень, можно сказать, ненависти к полиции не падает, а только возрастает», — говорит Лазута.
Источник: Sputnik Казахстан
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Вот точно так же
Кот мой мстит —
Чуть что, он тёще
В тапки …ыт
Кота лупастят,
Но не скрою,
Я заступаюсь
За Героя)))
.
25 июня, 2017 в 16:48