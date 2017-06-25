Полицейские задержали мужчину, писающего на патрульную машину

Полицейские установили личность и задержали мужчину, который сфотографировал якобы процесс справления нужды на патрульный автомобиль в Алматинской области

Оскорбленные данным поступком полицейские поймали хулигана в день его фотосессии.

По словам полицейских, мужчина не справлял нужду, а только имитировал данный процесс.

«Административное дело в отношении данного мужчины уже передано в суд. Ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство«, — сообщила официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова.

Напомним, фотография с неправомерными действиями молодого мужчины на капоте полицейской машины была опубликована в соцсетях.

Между тем, известный активист-общественник, руководитель ОО «ОСА» Руслан Лазута назвал поступок хулигана «отражением отношения граждан РК к полиции».

«Такие или подобные фото нередко появляются в сети и наказание за подобные действия граждан не пугают, потому что уровень, можно сказать, ненависти к полиции не падает, а только возрастает», — говорит Лазута.

Источник: Sputnik Казахстан