Художник без рук Карипбек Куюков объявил сбор денег на ремонт автомобильных дорог на своей малой родине – в селе Егиндыбулак Каркаралинского района, передает Today.kz. Казахстанцы могут купить его картины, деньги от их продажи будут направлены на улучшение инфраструктуры района.

«Я уроженец села Егиндыбулак Каркаралинского района Карагандинской области. Как вы знаете, 18 августа Казахстан будет отмечать 350-летие великого деятеля Казбека би. Торжественные мероприятия начнутся на моей родине, но там столько проблем, которые нужно срочно решать», — сообщает Карипбек Куюков.

По его словам, транспортная инфраструктура в Егиндыбулаке находится в плачевном состоянии, отсутствуют какие-либо ресурсы для ее улучшения.

«Отсутствует транспорт, село отрезано от цивилизации. Трасса Караганда — Егиндыбулак с каждым годом из-за весенних паводков приходит в упадок, и восстанавливать ее нет ни средств, ни возможностей. По единственной дороге люди передвигаются с огромным риском. Особенно тяжело приходится сельчанам зимой, когда трасса полностью заблокирована снегом. Полностью отсутствуют транспортные единицы для очистки дороги, медицинские работники каждый раз рискуют не только своей жизнью, но и жизнью больных, чтобы добраться до больницы. Я, как уроженец села Егиндыбулак, от имени жителей моего многострадального района хотел бы внести свою лепту в развитие инфраструктуры», — говорит Куюков.

Художник также рассказал, что акимат Каркаралинска открыл специальный счет для пожертвований, все средства чиновники обещают направить на улучшение социальной жизни села.

«Я отдам доходы от продажи картин на эти цели, лишь бы родное село снова было цветущим», — обещает Карипбек Куюков.

Карипбек Куюков является почетным послом проекта «АТОМ», который был создан по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, активным участником антиядерного движения «Невада — Семей».

Напомним, 26 февраля сообщалось о том, что Карипбек Куюков и Нурсултан Назарбаев выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Инициатива принадлежит директору научно-исследовательского института Офиса мира Базеля (Швейцария) Алину Варе.