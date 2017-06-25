На Набережной Астаны появилось необычное кафе (фото)

Необычное кафе на Набережной появилось благодаря молодому столичному предпринимателю

Об этом сообщил аким района «Сарыарка» Арман Турлубек на своей странице в Facebook.

«Молодой предприниматель Жанболат Маратов инициировал создание уличного кафе Toffee Waffle в зоне, которая ранее почему- то всегда пустовала и оставалась незамеченной для большинства прогуливающихся», — написал он в свое блоге.

Теперь для удобства жителей и гостей столицы здесь установлены 30 комфортабельных стульев с высокой посадкой.

«Благодаря этому месту, любой гость может не только просто попробовать вкусные угощения и напитки, пообщаться с друзьями, но и имеет возможность насладиться прекрасным видом центральной набережной реки Есиль и вечернем световым шоу фонтанов», — поделился мнением Турлыбек.

Он также отметил, что нынешний сезон водных прогулок на набережной запомниться многим горожанам инновационными электро-катамаранами, прокатиться на которых сможет любой желающий.

источник : NUR.KZ.