Необычное кафе на Набережной появилось благодаря молодому столичному предпринимателю
Об этом сообщил аким района «Сарыарка» Арман Турлубек на своей странице в Facebook.
«Молодой предприниматель Жанболат Маратов инициировал создание уличного кафе Toffee Waffle в зоне, которая ранее почему- то всегда пустовала и оставалась незамеченной для большинства прогуливающихся», — написал он в свое блоге.
Теперь для удобства жителей и гостей столицы здесь установлены 30 комфортабельных стульев с высокой посадкой.
«Благодаря этому месту, любой гость может не только просто попробовать вкусные угощения и напитки, пообщаться с друзьями, но и имеет возможность насладиться прекрасным видом центральной набережной реки Есиль и вечернем световым шоу фонтанов», — поделился мнением Турлыбек.
Он также отметил, что нынешний сезон водных прогулок на набережной запомниться многим горожанам инновационными электро-катамаранами, прокатиться на которых сможет любой желающий.
источник : NUR.KZ.
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Классное фото! А может действительно хватит уже издеваться над нами, своими читателями? Ваше фото ни в одном браузере не открывается. КЮ модератору.
Да уш!!!
25 июня, 2017 в 20:02