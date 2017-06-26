В Карагандинской области завершился семинар по экстремальной журналистике «Военный дискурс»

В день закрытия Дискурса состоялась встреча участников с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым, где были обсуждены основные вопросы по экстремальной журналистике.

На базе учебного полигона Спасск представители республиканских СМИ и блогеры Казахстана на протяжении трех дней познавали навыки военного дела, необходимые в экстремальных условиях. Сообщает Zakon.kz

Перед участниками стояла задача – научиться отрабатывать свои действия при спецоперациях в условиях, приближенным к реальным. Данный семинар показал воочию журналистам, как живут современные Вооруженные Силы Казахстана. В рамках встреч журналисты получили возможность не только узнать об исследованиях проблем терроризма, общие характеристики групп, принципы финансирования, но и получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Напомним, что занятия с казахстанскими журналистами проводили профессиональные инструктора, военнослужащие спецназа Министерства обороны РК. Трехдневная программа семинара проходила очень насыщенно, включала в себя курс лекций, просмотр учебных фильмов, демонстрацию военной техники, а также практическое применение полученных знаний Каждый день с самого начала семинара участники были погружены в атмосферу армейской жизни. В ходе семинара практически были отработаны действия журналистов при угрозе нападения противника.

В день закрытия Дискурса состоялась встреча участников с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым, где были обсуждены основные вопросы по экстремальной журналистике.

Кроме того, накануне Министр обороны РК в Астане встретился с руководителями республиканских средств массовой информации, где обсудили алгоритм сотрудничества о дальнейшей совместной работе.