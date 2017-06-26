В день закрытия Дискурса состоялась встреча участников с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым, где были обсуждены основные вопросы по экстремальной журналистике.
На базе учебного полигона Спасск представители республиканских СМИ и блогеры Казахстана на протяжении трех дней познавали навыки военного дела, необходимые в экстремальных условиях. Сообщает Zakon.kz.
Перед участниками стояла задача – научиться отрабатывать свои действия при спецоперациях в условиях, приближенным к реальным. Данный семинар показал воочию журналистам, как живут современные Вооруженные Силы Казахстана. В рамках встреч журналисты получили возможность не только узнать об исследованиях проблем терроризма, общие характеристики групп, принципы финансирования, но и получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
Напомним, что занятия с казахстанскими журналистами проводили профессиональные инструктора, военнослужащие спецназа Министерства обороны РК. Трехдневная программа семинара проходила очень насыщенно, включала в себя курс лекций, просмотр учебных фильмов, демонстрацию военной техники, а также практическое применение полученных знаний Каждый день с самого начала семинара участники были погружены в атмосферу армейской жизни. В ходе семинара практически были отработаны действия журналистов при угрозе нападения противника.
В день закрытия Дискурса состоялась встреча участников с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым, где были обсуждены основные вопросы по экстремальной журналистике.
Кроме того, накануне Министр обороны РК в Астане встретился с руководителями республиканских средств массовой информации, где обсудили алгоритм сотрудничества о дальнейшей совместной работе.
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А в Сирию никто из этих журналистов не захочет поехать никогда. Лучше тут в учиться, чем там работать.
ccdcdc
26 июня, 2017 в 13:08
Что казахстанским журналистам делать в Сирии?
Казахстан там не ведет боевых действий.
Капитан Очевидность
26 июня, 2017 в 14:11
А что, к примеру, иностранные журналисты делают в Казахстане? Кто-то у нас ведёт боевые действия?
ваван
26 июня, 2017 в 21:00
А чего ради ваван пишет коменты — не читая статью? Ясно сказано
представители республиканских СМИ и блогеры Казахстана
Где ваше нечитальшество узрело иностранных журналистов?
KO
26 июня, 2017 в 21:46