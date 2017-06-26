Маршрутка № 31 изменила маршрут

Теперь на «кондитерскую» не доехать

Сегодня 31-ая маршрутка изменила маршрут и поехала по маршруту 118-го автобуса. Кондуктор объяснил это тем, что в городе идет ремонт дорог и многие из них закрыты. Теперь людям не реально добраться до мелькомбината или кондитерской. Не все пассажиры знают об изменении маршрута, а кондукторы грубят и говорят надо смотреть телевизор. А если его нет? И как теперь людям добираться до работы?

От: типичный пассажир