Теперь на «кондитерскую» не доехать
Сегодня 31-ая маршрутка изменила маршрут и поехала по маршруту 118-го автобуса. Кондуктор объяснил это тем, что в городе идет ремонт дорог и многие из них закрыты. Теперь людям не реально добраться до мелькомбината или кондитерской. Не все пассажиры знают об изменении маршрута, а кондукторы грубят и говорят надо смотреть телевизор. А если его нет? И как теперь людям добираться до работы?
От: типичный пассажир
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Ну вы же тут пишете? Пишете. Значит интернетом пользуетесь и ТВ вам не нужен. Про закрытие Гоголя с мостом здесь писали.
Lex
26 июня, 2017 в 12:19
Сами-то вы что предлагаете?
Вот вам на выбор:
1. Не ремонтировать дороги и мост — пусть рушится.
2. Присылать каждому жителю области письмо под роспись, что мол ознакомлен и претензий не имею.
3. По городу рассылать глашатаев — пусть орут на каждом перекрестке
Еще варианты?
Ну раз вы телевизор не смотрите и в Вестник только пишете, но не читаете.
Капитан Очевидность
26 июня, 2017 в 13:04
Они не читатели — они писатели!
Им даже повода для недовольства не нужно, они уже родились не довольными! А также родились с мыслью — что им все, всё, всегда должны! Так что, пусть походят пешочком и подумают — должен ли им хоть кто-то, хоть что-нибудь….
Ушлепок
26 июня, 2017 в 14:20
Стоишь в городе на остановке, подьезжает маршрутка, номер не запомнила… Из неё выскакивает кондуктор и громко сообщает ре только следующие рстановки, но и — дорога перекрыта, едем по…. Остановок *** нет, мы остановим ++++++ . И так захотелось с ними поехать.. Но я встречаю подругу, она выходит из майкудукской маршрутки 23, злая — водитель курил, кондуктор хамил, еще и остановки не обьявляют…
Я
26 июня, 2017 в 14:16